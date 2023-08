O dólar se estabilizou com a desapontamento da China e os comerciantes aguardavam ansiosamente a reunião de Jackson Hole

A China corta seu LPR de um ano em 10 pontos-base, contra expectativas de 15 pontos-base

cruzamentos dólar/yuan 7,3; Aussie e kiwi estão em risco

O iene estabilizou ao observar a intervenção em 145,37

CINGAPURA (Reuters) – O dólar se estabilizou durante as negociações asiáticas nesta segunda-feira, após cinco semanas consecutivas de ganhos, com os investidores olhando para o simpósio de Jackson Hole do Federal Reserve em busca de orientação sobre onde as taxas de juros podem se estabelecer na poeira deste ciclo de alta. Remover.

O dólar dos EUA ganhou 0,7% em relação ao euro na semana passada, à frente do iene e subiu mais de 1% nas moedas antípodas, com os rendimentos do Tesouro dos EUA saltando em antecipação às taxas de juros que permanecerão mais altas por mais algum tempo.

Na Ásia, o dólar australiano estava preso em US$ 0,6406, e o dólar neozelandês em US$ 0,5919, desconfortavelmente perto das mínimas de nove meses da semana passada, depois que a China cortou as taxas de juros e decepcionou os mercados que estavam preocupados com uma economia lenta.

A China cortou sua taxa básica de juros de um ano em 10 pontos-base e deixou a taxa de juros de cinco anos inalterada, contra as expectativas dos economistas de cortes de 15 pontos-base para ambos.

O yuan caiu para o lado fraco em 7,3 por dólar, apesar da forte fixação de sua faixa de negociação pelo banco central.

Foi negociado pela última vez em 7,3070, embora até agora tenha evitado as mínimas da semana passada após o 7,31 que trouxe os bancos estatais aos mercados à vista em Londres e Nova York como compradores.

As moedas antípodas muitas vezes atuam como um substituto líquido para o yuan, devido às exportações da região para a China, e são duplamente vulneráveis ​​à medida que as expectativas de preço pressionam o dólar para cima.

“O dólar australiano continuará tendo um desempenho inferior esta semana, em nossa opinião”, disseram estrategistas do Commonwealth Bank of Australia em nota aos clientes.

“Acreditamos que há um risco crescente de que o dólar australiano caia abaixo de US$ 0,60 antes do final do ano. Provavelmente seria necessário um grande pacote de estímulo chinês focado em gastos intensivos em infraestrutura para virar a maré para baixo.”

Tal como o yuan, o iene japonês também está sob vigilância, tendo caído para níveis em torno dos quais as autoridades intervieram no ano passado. Fixou-se em $ 145,37 por dólar na Ásia.

O euro fechou em US$ 1,0880. A libra esterlina pairou em $ 1,2739. O franco suíço estava um pouco acima da mínima de seis semanas atingida na semana passada em 0,8820 por dólar.

Além de esperar em vão por notícias de estímulo na China, o próximo Simpósio de Jackson Hole – onde o presidente do Fed, Jerome Powell, deve falar na sexta-feira – é o foco principal dos mercados e pode definir a direção dos rendimentos dos EUA.

Os rendimentos de dez anos subiram 14 pontos-base na semana e atingiram uma alta de 10 meses de 4,328%, dentro de uma alta de 15 anos. O rendimento de 30 anos subiu quase 11 pontos base para seu nível mais alto em mais de uma década.

O tema do encontro anual deste ano em Wyoming é “Transições Estruturais na Economia Global”.

“Há duas coisas com as quais ele pode se deparar: décadas de taxas ultrabaixas apoiadas por inflação ultrabaixa podem ter acabado”, disse Vishnu Varathan, chefe de economia e estratégia do Mizuho Bank em Cingapura.

“Os formuladores de políticas globais podem preferir manter as taxas reais restritas por um tempo, mantendo assim vivo o risco de uma inflação volátil.”

O Bitcoin, que atingiu a mínima de dois meses na semana passada com o aumento dos rendimentos dos EUA e a desaceleração da economia chinesa desencadeando uma onda de vendas, consolidou essas perdas em US$ 26.054.

==================================================== == ====

Os preços de oferta da moeda estão em 0443 GMT

Todos os pontos

localizações em Tóquio

Pontos na Europa

reviravoltas

Informações sobre o mercado forex de Tóquio do Banco do Japão

Reportagem de Tom Westbrook. Edição por Meral Fahmy e Clarence Fernandez

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.