O ator Chris Hemsworth responde a campanha de turismo viral em uma cidade australiana

(CNN) – Nos últimos cinco anos, a cidade australiana de Cora foi atingida por secas, o vírus Covid e até mesmo um praga do rato

Então, quando se tratou de trazer os turistas de volta a esta parte ensolarada de Nova Gales do Sul, o Diretor de Turismo de Cowra, Glenn Daly, percebeu que seria difícil. ou talvez algum1 partícula.

Foi quando ele teve a ideia de ficar com o ator Chris Hemsworth, o aclamado embaixador do turismo australiano nacional e regularmente compartilha fotos de si mesmo viajando por Oz no Instagram.

O resultado foi #GetChristoCowra, uma campanha publicitária apoiada pelo conselho de turismo local e totalmente adotada pelos residentes de Cowra. No vídeo do anúncio, os moradores de Cowra (alguns cidadãos reais, alguns atores) usam fantasias de Thor, seguram cartazes e fazem planos para construir uma estátua gigante de quatro andares do astro do cinema australiano.

Esquemas de uma estátua virtual de Chris Hemsworth. Cortesia da Cowra Tourism

Daly, que cresceu na fazenda de sua família em Cora e voltou há alguns anos, admite que a campanha pretende ser um disparate. Mas ele foi afetado pelo número de moradores locais que participaram.

“Não sabia o quanto a cidade precisava de fortalecimento”, afirma. “Todo mundo está a bordo.”

Apesar de filmar o anúncio da campanha em junho, Daly e sua equipe não foram capazes de lançá-lo até que os bloqueios locais terminassem e as viagens começassem a reabrir.

“Nós nos destruímos para mantê-lo dentro de casa”, ele admite.

Manter um segredo compensa. O vídeo da campanha foi divulgado para a mídia australiana na semana passada e imediatamente começou a ganhar força tanto online quanto na televisão.

“O grande amor de todas as pessoas da Cowra por esta campanha incrível, fez meu coração feliz e me fez sorrir!” ele escreveu. “Eu estarei gravando um filme no exterior em breve, mas quando eu voltar no próximo ano estarei com calor !!”

Pessoas usando máscaras de Hemsworth no Pub Cowra. Cortesia da Cowra Tourism

Hemsworth nasceu em Melbourne e se mudou com sua família de Los Angeles para a Austrália há alguns anos. Inscreva-se como Embaixador do Turismo para a Austrália em 2018 com um anúncio fantástico intitulado “Crocodile Dundee”. que estreou durante o Super Bowl

“Sinto falta da Austrália. Sinto falta das pessoas. Sinto falta da costa”, disse ele à CNN na época.

O site “Get Chris to Cowra” também contém uma piada que se refere a uma das campanhas de turismo mais famosas da Austrália.

Citação do cabeçalho “Onde está o inferno sangrento?” Ela aponta para a campanha de turismo da Austrália de 2006, “Where the Hell Are You?”

Embora a campanha tenha sido proibida no Reino Unido – onde “sangrento” não é necessariamente uma palavra a dizer em uma empresa mista – o comercial se tornou popular em todo o mundo.

O logotipo foi ideia de Scott Morrison, que era o diretor-gerente da Tourism Australia na época. Ele agora é o primeiro-ministro do país.

Independentemente de Hemsworth chegar ou não a Cowra em 2022, Daley está surpreso com o quão difundida a campanha de turismo se tornou.

“Ele colocou Cora no mapa internacional, o que é fenomenal para uma cidade pequena.”

Os viajantes que chegarem a Cowra – a cerca de duas horas de carro de Canberra e quatro de Sydney – podem desfrutar de jardins em estilo japonês, uma galeria de arte com obras contemporâneas e indígenas e o Festival of International Understanding, que acontece a cada primavera.