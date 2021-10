Funcionários da Netflix protestam contra o especial de Dave Chappelle

No protesto em Los Angeles, Joey Soloway, criador da comédia Transparente do Amazon Prime, pediu aos executivos da Netflix que incluíssem uma pessoa transgênero no conselho de diretores da empresa “esta semana” e pressionassem a indústria do entretenimento como um todo a começar a contratar mais transgêneros. pessoas, acrescentando: “Quero me dirigir a uma pessoa trans. Quero que uma pessoa trans me dê feedback sobre minha história. Quero um agente trans. Quero um diretor trans. Quero muitos críticos trans nos jornais”.

Sob o céu claro, ativistas e apoiadores foram superados em número por um pequeno grupo de manifestantes que carregavam cartazes com os dizeres “Piadas são engraçadas” e “Netflix, não cancele a liberdade de expressão”. Houve algumas pequenas escaramuças, mas a atmosfera era pacífica, com apoiadores gritando: “Queremos responsabilidade. Quando queremos? Agora mesmo!” e ‘Pessoas em trânsito são importantes’.

Uma das organizadoras do protesto, Ashley Marie Preston, apareceu no documentário da Netflix “Disclosure” sobre o impacto de Hollywood na comunidade transgênero. Em uma entrevista, Preston disse que estava lá porque os funcionários da Netflix precisam ser “muito cuidadosos” ao falar com a mídia.