Ted Sarandos diz que “falsificou” a resposta do próprio Chappelle

Ted Sarandos, Dave Chappelle foto : Eamonn M. McCormack (Getty Images para BFI) E Brian Ash (Getty Images for Universal Music Group)

Ted Sarandos quer que você saiba que ele é “corrupto”. duas semanas depois pingentesE Tiro e notas internas, E As pessoas criticam a última tentativa de Chappelle de tornar a transfobia engraçada, o co-CEO da Netflix está disposto a admitir algumas irregularidades. Não pela transfobia que lhe serviu de plataforma, mas sim por não conduzir “com muita humanidade”.

Em uma conversa tarde da noite com diversoSarandos retira algumas de suas respostas desastrosas a o mais perto folga. Mas, desta vez, em vez de defender Dave Chappelle na frente de seus funcionários, que foram feridos com razão pela decisão de seu chefe de pagar US $ 24,1 milhões por Cartas de Chappelle sobre pessoas transSarandos tem uma nova mensagem: Whoopsie doodles.

Quando perguntado antes diverso Sarandos disse se lamentava seu apoio ao comediante transgênero:

Obviamente baguncei o interfone. Eu fiz, e estraguei tudo de duas maneiras. Em primeiro lugar, eu deveria ter liderado mais humanidade. Ou seja, tive um grupo de funcionários que definitivamente foi ferido e magoado por uma decisão que tomamos. E eu acho que isso deve ser reconhecido desde o início, antes de entrarmos nas porcas e parafusos de qualquer coisa. Eu não fiz isso. Isso era atípico para mim, estava acontecendo rápido e estávamos tentando responder a algumas perguntas específicas que estavam surgindo. Nós sugerimos algumas coisas que eram mais abrangentes e realistas, mas nem um pouco precisas. É claro que a narração de histórias tem um impacto real no mundo real. Repito isso porque é por isso que trabalho aqui, e é por isso que fazemos o que fazemos. Esse efeito pode ser muito positivo e pode ser completamente negativo. Então, eu teria sido melhor nessa comunicação. Eles estavam entrando em uma conversa já em andamento, mas fora do contexto. Mas acontece, e-mails internos saem. Em todas as minhas comunicações, devo inclinar-me para a humanidade antecipadamente e não fazer uma declaração geral que possa pousar de forma muito diferente do que foi planejado.

Claro, tudo isso vem depois de duas semanas de gerenciamento de crise na Netflix. durante esse tempo, A empresa suspendeu e reintegrou um funcionário trans que criticou o especial no Twitter E Outro funcionário trans que vazou a quantia que Chappelle recebeu pelo especial foi demitido. Este último também organizou uma greve pela empresa em solidariedade com os colaboradores que não fazem parte da ‘Equipa TERF’. E tudo isso pelo preço baixo e baixo de US $ 24,1 milhões.

Sarandos não explicou como a empresa poderia evitar isso no futuro. Presumimos que o motivo é dizer que eles não farão uma retórica anti-LGBTQIA + que possa impedi-los de fazer especiais Chappelle no futuro. Em suma, ele disse que ainda estão trabalhando nisso:

Tentamos apoiar a liberdade criativa e a expressão artística entre os artistas que trabalham na Netflix. Às vezes, e nos certificamos de que nossos funcionários entendam isso, por causa disso – porque estamos tentando entreter o mundo, e o mundo é feito de pessoas que têm muitos sentimentos, crenças e sentidos de humor diferentes e tudo isso – às vezes, haverá coisas de que você não gosta na Netflix. Você até acha isso prejudicial. Onde definitivamente traçaremos o limite em algo que intencionalmente causará danos físicos a outras pessoas ou até mesmo removerá a proteção. Para mim, a intenção de causar danos físicos definitivamente ultrapassou os limites.

G / O Media pode obter comissão The next generation of AirPods

Adds some of the features we saw come with the Pro like spatial audio support and water resistance.

Nevertheless, despite paying Chappelle an ungodly amount of money to attack trans people, Sarandos says that the company is still investing in “LGBTQ+ stories.” Stories, now, apparently mean something and have an impact on the world.

We have a creative equity fund that we’ve heavily invested in, exactly the things I believe they are asking about. We have and continue to invest enormously amounts of content dollars in LGBTQ+ stories for the world and giving them a global platform. Specifically, trans and non-binary content as well. That’s obviously continued strong, and I think we’ll continue on that path.

So there you go. Just because Sarandos is willing to pay Chappelle $24 million for what GLAAD chama de” picada anti-LGBTQ “ Não que ele não vá investir algum dinheiro para aumentar o número de assinantes LGBTQIA +. Afinal, dinheiro.

Leia a entrevista completa em diverso.