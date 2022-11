O astro do Liverpool Carvalho está pronto para retornar a Portugal e comprometer seu futuro internacional com a Inglaterra

O atacante do Liverpool, Fabio Carvalho, voltou para Portugal e agora está pronto para comprometer seu futuro internacional com a Inglaterra.

Carvalho já não quer representar Portugal Sub-21

O jovem de 20 anos mudou-se para a Inglaterra aos 10 anos

Representou os Três Leões em nível juvenil

O que aconteceu? O jovem de 20 anos, que nasceu em Lisboa e se mudou para Inglaterra aos 10 anos, disse à Federação Portuguesa de Futebol que não quer representar Portugal no escalão de Sub-21.

Eles disseram: Um relatório de FPF “Fabio Carvalho informou a Federação Portuguesa de Futebol, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão Sub-21. A decisão do jogador foi tomada após convocação para a República Checa e jogos preparatórios. O Japão foi informado. “

Imagem grande: Carvalho disputou 11 partidas pelo Liverpool nesta temporada, após uma transferência do Fulham no verão, e conquistou quatro internacionalizações sub-21 por Portugal, marcando uma vez. Mas ele representou a Inglaterra nas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-18 e agora deve continuar sua carreira internacional com os Três Leões.

Em três fotos:

Ketty Ketty Ketty

O que vem a seguir para Carvalho? A estrela do Liverpool espera voltar a jogar pelo time de Jurgen Klopp quando enfrentar o Manchester City nas oitavas de final da Copa da Liga, em 26 de dezembro, mas será descansado primeiro. A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar.