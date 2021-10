O aplicativo beta do Google ativa as ferramentas de clima do Material You

Em uma mudança muito bem-vinda em relação ao que prevíamos anteriormente, as ferramentas Google Weather Material You estão agora disponíveis em telefones Pixel existentes com a versão beta mais recente do Google app.

Hoje cedo, o Google app foi corrigido 12,40 Resumo do tempo No Pixel Launcher no Android 12 Beta 5. Versão 12.41 beta Habilite dois widgets do Google Weather com Material You que estivemos monitorando NS nas últimas semanas.

Existem dois designs disponíveis – ambos chamados de “clima” – que medem 3 x 3 por padrão. No entanto, ambos podem encolher para 3 x 2, embora nenhuma das formas tenha crescido. Os usuários só podem ajustar o preenchimento.

O quadrado com cantos arredondados começa com o estado atual no canto superior esquerdo. Sua localização – a abreviação é usada para nomes de cidades mais altas, no canto superior direito. Então você obtém a temperatura atual e alta / baixa. Há também um mostrador em itálico apenas com o ícone de temperatura e status. É bastante grande e pode ser olhado, respeitando os dois temas de cores dinâmicas.

Enquanto isso, existem orientações horizontais estranhas que espremem os dispositivos em tablets, e nenhuma configuração para mostrar localizações além da sua localização atual.

Foi descoberto pela primeira vez no anúncio do Pixel 6. Esta não é uma atualização do lado do servidor com a versão 12.40 não rodando, enquanto o Android 12 é necessário.

em um Ativar mês passadoPercebemos que os widgets verificam se seu dispositivo é um Pixel 6 ou Pixel 6 Pro antes de aparecer. Também notamos que o suporte está configurado para outros telefones do Google, mas achamos que o primeiro requisito envolve alguma exclusividade inicial do dispositivo.

Como evidenciado pelo lançamento de hoje – no Pixel 5 em nosso caso, a especulação original estava incorreta ou algo mudou no desenvolvimento nas últimas três semanas. Seja qual for o caso, o lançamento mais amplo é muito apreciado pelos atuais proprietários de dispositivos.

