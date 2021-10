Novas lendas de Pokémon: O suspense de Arceus parece um filme de terror encontrado

antes de Pokémon Legends: ArceusEm 28 de janeiro de 2022, a Pokémon Company lançou … um vídeo de terror assustador que foi encontrado.

A Pokémon Company tende a encapsular suas criaturas fofas no escuro – Ver Basculegion – Mas o novo Pokémon Legends: Arceus O trailer cai bonito e é puro terror. Quem é esse pokemon? O pesquisador que fez essa pergunta agora está morto. Caramba! Empresa Pokémon com paixão Arceus Os jogadores devem “verificar esta filmagem” para obter pistas sobre o próximo jogo, conforme está escrito na descrição do YouTube.

Um pesquisador fez uma descoberta rara na Biblioteca Kanalaf: algumas imagens misteriosas que parecem documentar a paisagem de Hisui … Por favor, examine essas capturas de tela e relate suas descobertas – elas podem ser úteis durante suas aventuras em Pokémon Legends: Arceus.

Não há muito o que explodir no clipe, e são literalmente dois minutos de tomadas muito agradáveis. O cinegrafista encontra algum Pokémon desbotado no clipe, um dos quais é Snorunt; O explorador pareceu surpreso ao ver um Pokémon em uma área fria, o que pode indicar a origem do Pokémon em outro lugar. Em seguida, o clipe corta para o explorador jurando escalar o Monte. (Spoilers: Sim.)

Foi quando ele avistou um Pokémon que o descreveu como legal – algo que pode ser confundido com qualquer Hesoyan Grolith Ou Vulpix, com uma ponta vermelha na cauda. (Parece que a descrição não corresponde ao arquivo Novo pokémon Que sabemos que estamos chegando Pokémon Legends: Arceus Próximo ano).

Não sei sobre você, mas mal posso esperar para visitar a área de Hisui.