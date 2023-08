Singapore Solar abre uma fábrica de bilhões de dólares em Albuquerque

Albuquerque, Novo México – No início desta semana, o presidente Joe Biden ajudou a anunciar uma nova fábrica de turbinas eólicas no Novo México. Agora, há planos para uma enorme instalação de painéis solares no sudeste de Albuquerque.

Em apenas alguns anos, a cidade abrigará a única fábrica de células solares do país.

O CEO da Maxeon Solar Technologies, Dr. Bill Mulligan, disse que escolheu o local de 160 acres em Mesa del Sol depois de realizar pesquisas em todo o país. Espera-se que a Maxion crie 1.800 empregos bem remunerados.

Os líderes municipais, estaduais e federais estavam ansiosos para ajudar a anunciar o maior investimento econômico no Novo México desde que a Intel se expandiu para Rio Rancho há mais de 40 anos.

“Isso é tão grande ou maior”, disse a governadora Michelle Logan Grisham na entrevista coletiva de sexta-feira.

“Atualmente não há fabricação de células solares aqui nos Estados Unidos”, disse Mulligan. “Na maioria das vezes, tudo é feito na Ásia hoje. Portanto, é importante voltarmos aqui, recriar essa tecnologia.”

Mulligan disse que a construção da instalação de aproximadamente 2 milhões de pés quadrados deve começar no início do próximo ano, com planos de estar em funcionamento até o final de 2025. Uma vez operacional, a fábrica deverá empregar 1.800 pessoas de vários níveis de habilidade.

Mulligan disse que a contratação de novos mexicanos é uma prioridade.

“Claro, há nossas próprias habilidades especializadas que traremos de outras áreas e um pool nacional de talentos de engenharia e afins”, disse Mulligan. “Portanto, será uma combinação dos dois, mas, em grande parte, estamos focados aqui em Albuquerque.”

Os líderes estaduais estimam que a usina terá um impacto econômico de mais de US$ 4 bilhões na próxima década, incluindo uma nova onda de desenvolvimento em Mesa del Sol.

“Acho que agora com a empresa dele, com a Netflix, pretendemos ter entre 1/6 e 1/5 de toda a cidade aqui”, disse o prefeito de Albuquerque, Tim Keeler.

Líderes estaduais dizem que a Maxion consolidará o Novo México como um centro de energia renovável.

“Traremos produtos excepcionais fabricados nos Estados Unidos para clientes americanos e faremos uma diferença positiva no Novo México”, disse Mulligan.

Uma vez totalmente operacional, espera-se que a planta produza até 8 milhões de células solares por ano.