O Alasca relatou 11 mortes por COVID-19 e quase recorde de internações hospitalares na terça-feira

O Alasca relatou na terça-feira mais 11 mortes relacionadas ao vírus, 753 novos casos de COVID-19 e hospitalizações perto de níveis recordes.

A taxa de casos no Alasca nos últimos sete dias continua a ser a mais alta do país e cerca de cinco vezes a média nacional, de acordo com dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

As mortes relatadas na terça-feira foram de um homem de Anchorage na casa dos 50 anos. Um homem e uma mulher de Anchorage na casa dos 60 anos; duas mulheres e um homem de Anchorage com 80 anos ou mais; Um homem de Fairbanks na casa dos cinquenta; um homem de Fairbanks em seus 80 anos ou mais; um homem e uma mulher árticos, ambos na casa dos 70 anos; e um não residente na casa dos 50 anos que foi diagnosticado com COVID-19 em Fairbanks.

[Alaska Railroad rescinds employee vaccine mandate just days after announcing policy]

Um total de 688 residentes e 26 não residentes no estado morreram em decorrência do vírus. Na semana passada, a taxa de mortalidade do Alasca por 100.000 foi a nona maior entre os estados dos EUA, mas olhando para a pandemia geral, o Alasca tem a quarta taxa de mortalidade mais baixa do país, de acordo com o CDC. dados.

Embora os números diários de vírus no estado tenham se estabilizado recentemente, as hospitalizações e as mortes relacionadas ao vírus costumam ocorrer algumas semanas depois de um aumento repentino de casos, e funcionários do hospital dizem que pode levar semanas para que o declínio nos casos se reflita nos números dos hospitais.

Na terça-feira, os hospitais relataram 234 pacientes com COVID-19, incluindo 37 pessoas em ventiladores – um reflexo da pressão contínua no sistema de saúde do estado que levou à rápida disseminação da variante delta nos últimos meses.

Cerca de 64,8% dos alasquianos elegíveis receberam pelo menos uma dose da vacina, e cerca de 60% dos alasquianos elegíveis são considerados totalmente vacinados.

Em todo o estado, terça-feira, 9,32% dos testes deram positivo com base na rolagem média de sete dias.

[FDA advisers endorse reduced dose of Pfizer’s COVID-19 vaccine for kids 5 to 11]