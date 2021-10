O sinal SETI promissor acabou por ser de origem humana

A sociedade humana moderna tem tornado mais difícil para os astrônomos realizar seu trabalho. enquanto nós nomeamos zonas de rádio silenciosas E Iniciativas Dark Sky, tensões Escalado recentemente Com o lançamento de satélites de banda larga para a Internet, que estão presentes em números cada vez maiores.

As últimas semanas viram surgirem razões para essas preocupações. No início de outubro, pesquisadores publicaram artigos indicando que a observação atribuída de uma das galáxias distantes conhecidas era na verdade o produto de lixo espacial orbitando a Terra. E na segunda-feira, o projeto Breakthrough Listen descreveu o quão duro eles trabalharam para determinar que o sinal SETI promissor era na verdade o produto da eletrônica ligada à Terra.

lixo ou não?

A primeira observação no caso é provavelmente a supernova mais distante já observada. o papel que você descreve Observe um flash no infravermelho próximo que coincidiu com a localização de uma das primeiras galáxias do universo. Se o flash teve origem ali, o desvio para o vermelho causado pela distância intermediária significa que a explosão original estava na faixa do ultravioleta, indicando que foi produto de uma supernova. Isso significa que observamos a morte de uma das primeiras estrelas a se formar no universo, o que é uma descoberta potencialmente importante.

Mas, desde então, outros jornais sugeriram que, dados o momento e a fonte das notas, o site também teria coincidido com a posição do defunto financiador russo. E as chances de ver um pouco de lixo espacial são muito maiores do que quando uma estrela distante explode. Portanto, argumentaram os jornais, podemos não ter realmente visto uma supernova.

Os autores do artigo original que descreve as observações não acreditam que as críticas sejam válidas. Aqui Excelente resumo fora de argumentos de caso. Independentemente de como esses argumentos acabaram, a presença de lixo espacial claramente tornou a interpretação das observações mais complexa.

sinais de vida?

Na segunda-feira, Breakthrough Listen lançou dois artigos descrevendo sua campanha de monitoramento SETI focada em Proxima Centauri. Esta é a estrela mais próxima do Sol e também tem um planeta em sua zona habitável. primeiro papel É em grande parte uma descrição do processo e da instrumentação usada (um radiotelescópio chamado Murriyang no Australian Parks Observatory), bem como estatísticas brutas para observações.

Essas estatísticas dão uma ideia dos desafios que os pesquisadores do SETI enfrentam. Durante as observações, mais de 4 milhões de sinais individuais subiram acima do ruído o suficiente para cruzar o limite de análise. Mas a grande maioria desses sinais eram espúrios; Eles só apareceram uma vez e nunca reapareceram ou também estiveram presentes quando o telescópio foi deslocado para outros objetos que serviam de controle.

Mesmo depois de eliminar todos esses sinais espúrios, houve mais de 5.000 eventos que foram analisados ​​posteriormente. A maioria deles – 57 por cento – vinha de bandas de frequência onde os transmissores humanos conhecidos estão localizados. Quando esses e outros fatores foram considerados, apenas um sinal, conhecido como blc1 (filtro Breakthrough Listen, um), foi considerado digno de consideração detalhada.

Blc1 apareceu em múltiplas observações de Proxima Centauri ao longo de várias horas e não quando o telescópio foi apontado para outro lugar. Eles eram estreitos, localizados em um hertz do espectro, em vez dos sinais mais amplos produzidos por eventos naturais. A frequência central de Blc1 também mudou, o que significa que ele se moveu gradualmente através do espectro para novas frequências. Isso provavelmente ocorre porque a fonte está se movendo rápido o suficiente para mudar a frequência Doppler da fonte, que é o que você esperaria de uma fonte em um planeta em rotação.

Então, em teoria, isso soa exatamente como os pesquisadores da Breakthrough Listen estavam procurando. É por isso que o artigo descreve todos os esforços que fizeram para tentar provar que não era o que procuravam.