SpaceX pretende consertar vazamentos em vasos sanitários antes da decolagem dos astronautas neste fim de semana | SpaceX

A SpaceX está tendo problemas para usar o banheiro em suas cápsulas antes de lançar mais astronautas ao espaço.

A empresa e a NASA querem ter certeza de que o vazamento do vaso sanitário não afetará o lançamento de domingo da cápsula de Kennedy. espaço O centro, ou outro que esteja desativado na Estação Espacial Internacional desde abril.

De acordo com William Gerstenmaier, um ex-vice-presidente da SpaceX na NASA, um tubo foi preso durante o primeiro vôo privado da SpaceX no mês passado, despejando urina em hélices e no subsolo.

“Corrigimos esse problema com o tanque tornando-o uma estrutura totalmente soldada, sem nenhuma junta que pudesse se romper”, Ela disse Gerstenmaier. A NASA está atualmente revisando uma solução de última hora.

“Nós, no programa de tripulação comercial, temos um pequeno trabalho a fazer com a SpaceX no caminho a seguir para o vôo”, Ela disse Steve Stitch, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, em uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira.

Na cápsula do Dragão, que está atualmente em órbita, disse Gerstenmaier, menos urina coletada sob as tábuas do assoalho do que aquela que carregou um bilionário e três outros no vôo de três dias – porque a tripulação liderada pela NASA passou apenas um dia na cápsula . antes de chegar à estação espacial.

Gerstenmaier também disse que a SpaceX tem feito testes para garantir que o derramamento não danificou a cápsula orbital nos últimos seis meses. Qualquer dano estrutural pode colocar os astronautas em risco, pois eles retornam à Terra no próximo mês. Ele disse que os exames finais devem ser concluídos ainda esta semana.

Os engenheiros fornecerão novos dados sobre o sistema de banheiro com cápsulas e outros aspectos da missão para a gerência durante a revisão de sexta-feira.

“O que procuramos são pistas minúsculas ou falhas muito pequenas, alguém pode olhar para um pedaço de terra e se perguntar: ‘Por que essa temperatura está tão alta aqui, ou essa pressão está mudando aqui,'” Ela disse Ponto. “Então, você realmente tenta pesquisar todos esses tipos de coisas e tentar entendê-los, depois melhorar as coisas e voar com segurança.”

O lançamento da SpaceX no domingo será o quarto lançamento de astronauta da NASA e seu quinto vôo de passageiros no geral. Depois que a frota do ônibus espacial foi aposentada em 2011, a NASA recorreu à SpaceX e à Boeing para transportar as tripulações de e para a estação espacial.

Antes de a SpaceX assumir o cargo no ano passado, os astronautas americanos embarcaram em foguetes russos.

Em março, a espaçonave SpaceX, um protótipo da nave de Marte, explodiu na plataforma de pouso durante o pouso e foi lançado ao ar novamente, antes de atingir o solo em chamas.

A explosão de bolas de fogo causada pelo míssil foi espalhada pedaços de destroços de mísseis Em todo o ecossistema de Boca Chica do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Baixo Rio Grande Valley, que inclui praias, pastagens, dunas costeiras e planícies de maré.