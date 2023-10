O agente foi libertado após passar a noite preso dentro do cofre do banco Diamond World Tower, em Manhattan

Nova Iorque — Um homem passou mais de nove horas preso dentro de um cofre de banco durante a noite no centro de Manhattan.

O cofre foi finalmente aberto com um cronômetro automático por volta das 6h15 da quarta-feira, libertando-o.

O cliente estava entrando em seu cofre no porão da Diamond World Tower, no número 580 da Quinta Avenida, quando as portas se fecharam e ele ficou preso por volta das 20h45 de terça-feira.

O cofre comunitário é propriedade da DGA Security e é usado por várias empresas do Diamond District, disseram funcionários do FDNY.

“Uma vez fechado, ele passa a funcionar por meio de um mecanismo de temporização. Esse cofre não reabre até que um certo tempo tenha passado”, disse o chefe do departamento, John Hodgins, aos repórteres no local.

Os bombeiros tentaram romper a parede de concreto do porão, mas assim que atingiram as chapas de metal, decidiram esperar até que ela abrisse automaticamente pela manhã.

“O problema com a tinta é que teríamos que usar nossas tochas ali, o que infectaria o ambiente da pessoa dentro do porão”, disse Hodgins. “Em algum momento desta manhã, por volta das 6h15, o cofre abriu sozinho e o agente foi libertado.”

A equipe usou um telefone e câmeras dentro do porão para se comunicar com o homem o tempo todo e ter certeza de que ele estava bem. Posteriormente, ele foi tratado pelo EMS no local e liberado sem ferimentos.