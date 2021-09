Novo satélite da NASA continua meio século mudando as observações da Terra

O foguete Delta lançou o pequeno satélite da Earth Resources Technology em julho de 1972 com uma missão simples: obter imagens multiespectrais do planeta e avaliar as mudanças ao longo do tempo.

Os dados do satélite de órbita polar provaram ser tão úteis que a NASA e o US Geological Survey rebatizaram o Landsat 1 em 1975 e, desde então, as organizações lançaram uma sucessão de satélites “Landsat” cada vez mais sofisticados para continuar as observações. Como resultado, agora temos quase meio século de mudanças ocorrendo na superfície do planeta – de fazendas e florestas a geleiras e áreas urbanas.

Embora os dados das missões Landsat tenham se mostrado inestimáveis, eles foram um tanto decepcionantes. Os satélites coletaram um registro neutro do desmatamento tropical na Amazônia, para verificar as reivindicações de órgãos de proteção ambiental. Eles também classificam a crescente escassez de água no oeste dos Estados Unidos e registram as perdas de gelo na grande maioria das geleiras da Terra.

“O Landsat forneceu uma referência importante para avaliar as mudanças de longo prazo no meio ambiente da Terra devido a influências naturais e antropogênicas”, Cientistas concluíram Em Sensoriamento Remoto do Meio Ambiente, 2020.

Basicamente, você não pode gerenciar o que não pode medir. Portanto, se formos mais espertos sobre como mudamos o planeta, talvez os humanos se tornem mais espertos sobre como mudaremos o planeta no futuro.

Agora, a NASA está tentando avançar o legado do programa Landsat, lançando a missão Landsat 9 na segunda-feira. Em muitos aspectos, o satélite é uma cópia do Landsat 8, lançado em 2013. No entanto, o novo satélite inclui um sensor térmico infravermelho, bem como sistemas de backup para permitir que o dispositivo opere por mais tempo. Esses satélites pesam cerca de 3 toneladas métricas; A massa do Landsat original é de 900 kg.

O lançamento da missão Landsat 9 está programado para segunda-feira, às 11h12 (horário do Pacífico) (18h11 UTC), na Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. Embora a névoa do solo possa obscurecer o lançamento, as condições gerais do tempo são muito favoráveis ​​para uma tentativa de decolagem.

O foguete Atlas V, construído pela United Launch Alliance, irá impulsionar o satélite Landsat em uma órbita próxima ao pólo. Este será o 300º foguete do foguete da família Atlas de Vandenberg, datando de agosto de 1962. Este será o 88º lançamento do foguete Atlas 5, que anteriormente lançou a missão Landsat 8.

O lançamento será transmitido ao vivo online cerca de 40 minutos antes da decolagem.