A mudança climática está fazendo a crosta terrestre mudar de maneiras novas e estranhas

não terra verde E pólo Sul Os mantos de gelo – os dois maiores corpos de gelo do mundo – estão derretendo em um ritmo alarmante, causando grandes problemas para os ecossistemas locais e também para as comunidades costeiras. Agora, com mais evidências de que a crise climática está mudando tudo de maneiras estranhas e profundas, uma nova pesquisa sugere que o colapso está distorcendo a crosta terrestre.

o Novo estudo, publicado na Geophysical Research Letters no mês passado, analisa dados de satélite para derretimento de gelo de 2003 a 2018. Os autores emparelharam esses dados com um modelo que mostra como as mudanças na massa de gelo afetam a crosta. O modelo mostrou que a maior parte do hemisfério norte se moveu horizontalmente devido ao derretimento do gelo na Groenlândia e no Ártico.

Isso acontece porque a camada externa do planeta tem um pouco mais de curvatura do que você pensa. À medida que as camadas de gelo se acumulam, seu peso faz com que a crosta na qual elas vão afundar para compensar. Quando o gelo derrete, como acontece em uma taxa recorde devido às altas temperaturas, há menos peso para a crosta segurar até que se recupere.

Sophie Coulson, cientista planetária de Harvard e principal autora do estudo, disse em Comunicado de imprensa. “Quando você pressiona a placa para baixo, a água embaixo dela se move para baixo. Se você pegá-la, verá a água se movendo verticalmente para preencher aquele espaço.” Mas, como um colchão velho ou almofada de sofá que mantém seu corpo deprimido depois que você se deita, a crosta nem sempre volta exatamente à sua forma anterior.

Durante a Idade do Gelo, a crosta terrestre foi pressionada por camadas de gelo com milhares de metros de espessura. A Terra se recuperou em lugares onde as camadas de gelo recuaram. Mas o novo fenômeno é um jogo de bola totalmente diferente, impulsionado pela mudança climática e o colapso rápido que ela causa.

Some Observamos o movimento ascendente que o derretimento da camada de gelo pode causar, mas o novo relatório examina mais de perto as mudanças horizontais. Em alguns lugares, os pesquisadores descobriram que as mudanças horizontais são mais importantes do que as mudanças para cima e para baixo. Essas mudanças podem ser observadas mesmo em áreas a centenas de quilômetros de distância da própria perda de gelo. Os pesquisadores os provocaram usando uma variedade de dados de satélite, incluindo a rede que ajuda a fornecer GPS.

O movimento é preciso, com média de bem menos de um milímetro (0,04 pol.) Por ano globalmente. A crosta sob o oeste do Canadá e dos Estados Unidos mudou horizontalmente em até 0,3 mm (0,01 pol.) Por ano. Em outros lugares, as maiores mudanças ocorreram na extremidade norte da Groenlândia, particularmente durante períodos de perda significativa de gelo. Oeste da Antártica e da Península Antártica, dois Pontos quentes de perda de gelo, e vi um movimento significativo (bem, “principal”) também, com a crosta tão distante quanto o Oceano Antártico rastejando de volta para as áreas onde o gelo estava desaparecendo.

Essas pequenas mudanças se acumulam e podem realmente levar a mais gelo fusão. Coulson disse que A repercussão da crosta terrestre muda a inclinação do leito rochoso sob o manto de gelo, e isso pode afetar a dinâmica do gelo. ”No oeste da Antártica, por exemplo, o leito rochoso desce para dentro. Primavera ascendente na crosta no Oceano Antártico Isso pode fazer com que a inclinação aumente ainda mais, enviando mais água do oceano para erodir o gelo . (Para ser claro, este é um processo simbólico e temos Mudanças climáticas muito maiores e diretas Efeitos Na cobertura de gelo para se preocupar.)

Os autores do novo estudo esperam que suas pesquisas ajudem em estudos futuros e que outros pesquisadores desenvolvam uma nova maneira de monitorar as mudanças na massa das geleiras. A análise do movimento da crosta terrestre é crucial para prever movimentos tectônicos, terremotos e outros processos geológicos.

“Compreender todos os fatores que causam o movimento da crosta terrestre é realmente importante para uma ampla gama de problemas das ciências da Terra”, disse Coulson.

Esta não é a primeira vez que pesquisadores descobriram que o derretimento do gelo está causando grandes mudanças globais. Estudos anteriores descobriram que o desaparecimento do gelo redistribuiu água suficiente para ele Deslocamento do eixo da terra por Movendo seus pólos rotacionais. o novo O estudo é o mais recente Um lembrete de que a crise climática está levando a mudanças em grande escala na própria estrutura da Terra – E A menos que o mundo estágios uso externo Combustíveis fósseis Essas transformações profundas continuarão.