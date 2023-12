Novo restaurante McDonald’s CosMc’s abre oficialmente em Bolingbrook – NBC Chicago

Um novo restaurante McDonald’s foi inaugurado oficialmente ao público na sexta-feira, com festividades planejadas para o fim de semana para que os clientes experimentassem o novo conceito de inspiração vintage em um subúrbio de Chicago.

A CosMc’s, uma misteriosa nova divisão da maior rede de hambúrgueres do mundo que causou polêmica nas redes sociais e em toda a área de Chicago, abriu discretamente em Bolingbrook para alguns clientes na quinta-feira, embora a rede tenha dito que abriria oficialmente na sexta-feira. Imagens de helicóptero do Sky 5 da NBC mostraram fileiras de carros alinhados em várias janelas de carros na quinta-feira.

O restaurante voltou a servir os novos itens do cardápio às 6h de sexta-feira e permanecerá aberto até as 20h.

De acordo com um porta-voz, o CosMc’s é o novo restaurante de “pequenos lotes à base de bebidas” do McDonald’s que faz parte de um “teste limitado”.

“Inspirado na nostalgia e alimentado por um cardápio de bebidas ousadas e refrescantes e sobremesas deliciosas, o CosMc’s pousa na Terra para nós, humanos, desfrutarmos”, disse a empresa em comunicado.

Aqui está o que sabemos sobre o restaurante até agora.

Menu CosmMc

“O CosMc’s combina perfeitamente criações de bebidas totalmente novas com uma pequena seleção de alimentos, incluindo alguns favoritos do McDonald’s – todos projetados para elevar seu humor à estratosfera, mesmo que apenas por alguns momentos”, disse a empresa.

Embora o menu esteja definido para apresentar alguns alimentos básicos do McDonald’s – como sanduíches Egg McMuffins e M&M McFlurry – outros itens no menu incluem o sanduíche cremoso de abacate Tomatillo, o sanduíche picante de queijo, os salgados Hash Brown Bites, os Pretzel Bites e uma lancheira estilo charcutaria. . Do lado doce, o cardápio inclui um sundae de biscoito com limonada e framboesa e um bolo com calda de caramelo, disse a rede com sede em Chicago.

Menu de bebidas no CosMc

O restaurante promove o menu de bebidas do CosMc como “criações de bebidas totalmente novas e de outro mundo”. Uma rápida olhada no menu de bebidas mostra que ele inclui limonadas, chás exclusivos, bebidas expresso, bebidas combinadas e café frio, incluindo Sour Cherry Energy Slush, Tropical Spiceade e S’mores Cold Brew.

O restaurante disse que haverá opções para os clientes adicionarem coisas como boba, xarope aromatizado, intensificadores de energia, injeções de vitamina C e muito mais.

Por que é chamado de CosmMc’s?

O restaurante parece ser baseado em um antigo mascote do McDonaldland chamado CosMc, um personagem peculiar que apareceu em anúncios no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.

O McDonald’s havia anunciado planos para testar o novo tipo de restaurante durante o verão, mas fotos recentes mostrando um edifício misterioso nos subúrbios de Chicago com arcos dourados levaram a muita especulação.

A mudança é o mais recente renascimento da rede de fast food com sede em Chicago.

Recentemente, a empresa anunciou o retorno de mais um lote de colecionáveis ​​vintage. A partir do próximo mês, “McNugget Buddies” – itens para colecionadores em forma de nuggets de frango que foram oferecidos pela primeira vez como parte do Happy Meals há mais de 25 anos – farão parte da nova refeição do McDonald’s chamada “Kerwin Frost Box”, que Série. Ele disse.

Quando e onde será inaugurado?

A rede disse que espera abrir aproximadamente 10 locais até o final de 2024, inclusive na área metropolitana de Dallas-Fort Worth e San Antonio.

O local de Bolingbrook está programado para uma inauguração na sexta-feira, com celebrações programadas para o fim de semana, disse um porta-voz da empresa.