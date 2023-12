A investida da Tesla nos supercomputadores, que potencialmente têm um valor de mercado acrescentado de 500 mil milhões de dólares, sofreu um grande golpe após a saída do seu chefe.

O líder do projeto do supercomputador Dojo da Tesla, Ganesh Venkataramanan, deixou a empresa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, um revés para os esforços de tecnologia de direção autônoma da montadora.

Venkataramanan, que liderou o projeto Dojo nos últimos cinco anos, deixou a fabricante de carros elétricos no mês passado e pediu para permanecer anônimo para discutir informações confidenciais, disseram as pessoas. Peter Bannon, ex-CEO da Apple Inc. Diretor da Tesla nos últimos sete anos, ele agora lidera o projeto.

O CEO da Tesla, Elon Musk, e os representantes da empresa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O sistema Dojo é um supercomputador projetado pela Tesla para treinar modelos de aprendizado de máquina por trás dos sistemas autônomos da fabricante de carros elétricos. O computador pega os dados captados pelos veículos e os processa rapidamente para aprimorar os algoritmos da empresa. Analistas disseram que o dojo poderia ser uma vantagem competitiva importante e, no início deste ano, o Morgan Stanley estimou que poderia adicionar 500 bilhões de dólares Valor Tesla.

Musk disse que a montadora planeja investir mais de… 1 bilhão de dólares No Projeto Dojo até o final de 2024. O líder da Tesla compartilhou pela primeira vez seus planos para o supercomputador em 2019, antes de anunciá-lo oficialmente em 2021.

O Dojo é alimentado por um chip D1 personalizado projetado por Venkataramanan, Bannon e vários outros grandes nomes da indústria de silício. Venkataramanan trabalhou anteriormente na Advanced Micro Devices Inc., enquanto a Tesla tem vários outros funcionários veteranos em design de chips. O CEO recentemente falecido criou as equipes de hardware e silício da Tesla em 2016.

Nas últimas semanas, a Tesla também instalou hardware para um Dojo em um local central em Palo Alto, Califórnia, disseram duas pessoas. O Dojo dependia de vários data centers em locais diferentes.

A partir de quarta-feira, Venkataramanan não aparece mais nos diretórios internos da Tesla, disse uma das pessoas. Pelo menos um outro membro do grupo também saiu. Não foi possível saber de imediato o motivo das saídas, mas elas constituem um golpe para o projeto caro e tecnologicamente avançado.

A Tesla anteriormente dependia de supercomputadores da Nvidia Corp. para alimentar seus sistemas baseados em IA, enquanto a Dojo competirá com ofertas da Hewlett Packard Enterprise Co. E IBM. Em julho, a Tesla disse que havia iniciado a produção de seu sistema de supercomputador Dojo. É fabricado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., a mesma fabricante de chips usada pela Apple.

No ano passado, outro grande player de IA deixou a Tesla: Andrei Karpathy, que liderou os esforços de IA da montadora. Desde então, Karpathy juntou-se à OpenAI.