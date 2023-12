Fundo norueguês pressiona Tesla pelo reconhecimento sindical e manterá participação

OSLO (Reuters) – A montadora norte-americana Tesla (TSLA.O) deve respeitar os direitos básicos dos trabalhadores, incluindo a negociação coletiva, disse o fundo soberano norueguês de 1,5 trilhão de dólares, acrescentando que manteria sua participação na empresa e tentaria influenciar a política. Estava na hora.

O produtor de automóveis eléctricos enfrenta na região nórdica uma reacção negativa por parte dos sindicatos e de alguns fundos de pensões devido à sua recusa em aceitar um pedido dos mecânicos suecos de direitos de negociação colectiva que cobrem salários e outras condições.

O Norges Bank Investment Management (NBIM), o maior investidor do mercado de ações do mundo e o sétimo maior acionista da Tesla, com uma participação de 0,88% no valor de US$ 6,8 bilhões, disse no sábado que “não tem planos” de alienar suas participações na empresa, ao contrário de alguns outros fundos.

“Esperamos que as empresas nas quais investimos respeitem os direitos humanos básicos, incluindo os direitos dos trabalhadores”, disse NBIM numa declaração à Reuters quando questionado sobre o conflito da Tesla com os seus trabalhadores suecos.

“Em 2022, apoiamos uma proposta dos acionistas da Tesla que exigia que a empresa introduzisse uma política para respeitar o direito de regular”, acrescentou ela.

A proposta de 2022, que o NBIM disse ter sido apoiada por 32% dos que votaram, apelava à Tesla para adoptar uma política de respeito pelos direitos laborais, como a liberdade de associação e a negociação colectiva. O Conselho de Administração da empresa recomendou o voto “não”.

A Tesla, que revolucionou o mercado de veículos eléctricos, conseguiu evitar acordos colectivos com quase 127.000 trabalhadores, e o CEO Elon Musk tem falado abertamente sobre a sua oposição aos sindicatos.

Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

A empresa afirmou que os seus funcionários suecos desfrutavam de condições tão boas ou melhores do que as exigidas pelo sindicato.

A PensionDanmark, um dos maiores fundos de pensões da Dinamarca, disse na quinta-feira que se desfez da sua participação de 69 milhões de dólares na Tesla, enquanto a gestora de fundos Paedagogernes Pension disse que seguiria o exemplo e se desfaria da sua participação de 35 milhões de dólares.

A NBIM disse que as suas previsões se baseiam em padrões internacionais estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho e em convenções globais sobre direitos humanos.

A NBIM afirma nos seus documentos de perspectiva que as empresas nas quais investe “devem envolver-se com os trabalhadores e os seus representantes, tais como os sindicatos” de uma forma transparente ao desenvolver e implementar políticas e práticas.

“Lista de observação”

A AkademikerPension da Dinamarca disse na sexta-feira que manteria sua participação de US$ 18 milhões na Tesla, mas acrescentou que manteve a montadora em uma lista de observação e espera que ambas as partes cheguem a uma resolução satisfatória para a disputa em curso.

“Parece que a administração da Tesla não lhes ocorreu que condições de trabalho adequadas criam mais valor e menos riscos nas empresas”, disse Jens Münch-Holst, CEO da AkademikerPension.

O fundo de pensões estatal sueco AP1, que detinha uma participação de 187 milhões de dólares no final de junho, disse que manter o diálogo com a Tesla era o seu curso de ação preferido em vez de vender as suas ações.

Outro fundo sueco, o AP4, que tem uma participação de 114 milhões de dólares na Tesla, disse que a disputa laboral não constituiu base para exclusão como participação acionária.

O Fundo Comum de Aposentadoria do Estado de Nova York disse que “está interessado há muito tempo” nas questões trabalhistas da Tesla.

“Apresentamos inúmeras propostas de acionistas e escrevemos cartas buscando melhorar as políticas trabalhistas e partidárias da Tesla”, disse ela em comunicado. “O desinvestimento não é uma consideração neste momento.”

