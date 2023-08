Novo mapa Valorant Sunset revelado: layout e data de lançamento

Valorant Capítulo 2, Episódio 7 verá o lançamento de um mapa inspirado em Los Angeles chamado Sunset, que colocará os jogadores uns contra os outros em meio a lojas e murais que lembram uma cidade da Costa Oeste. Aqui está tudo o que você precisa saber, desde o design até a data oficial de lançamento.

Já se passaram mais de seis meses desde que um novo mapa entrou em Valorant, com a Lotus lançando seu último campo de batalha em 10 de janeiro de 2023, no Episódio 6, Capítulo 1.

No Capítulo 2, Episódio 7, os fãs de Valorant serão recebidos com um novo lugar para lutar conforme Sunset entra no ciclo. O mapa não contém “truques” que os fãs de Valorant esperam de novos mapas, como portas giratórias ou trancáveis ​​e teletransportadores.

Em vez disso, Sunset é um mapa bastante simples que os jogadores devem sentir como uma lufada de ar fresco em sua simplicidade.

Mas quando é lançado? E como é isso? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Sunset, o novo mapa de Valorant.

Jogos de motim Sunset é o décimo mapa do Valorant a entrar na coleção.

Sunset chegará aos servidores Valorant com o Episódio 7, Capítulo 2 29 de agosto de 2023. O novo código também trará mais conteúdo ao jogo em um novo passe de batalha.

Valorant Sunset: novo layout do mapa

Sunset tem um design mais padrão do que alguns outros mapas do Valorant. Ao contrário de Lotus e Haven, Sunset terá apenas dois locais. No entanto, o mapa terá três pistas para os jogadores lutarem. O novo campo de batalha do Valorant foi projetado com foco no controle intermediário, com vários baús para cobrir atacantes e defensores.

“Sunset tem um meio-campo um tanto incontrolável que não favorece um time ou outro; geralmente é bom para tiros de espingarda e abre uma série de oportunidades para qualquer time que possa explorar. Esperamos ver ambos Ambas as equipes tornarem o controle do meio uma coisa essencial parte de sua estratégia em Sunset.

Em termos de história, Sunset lembra muito Los Angeles e tem múltiplas referências à região, incluindo peças de arte, food trucks e pistas de skate.

“Tiramos a maior parte de nossa inspiração artística daqui, em nosso quintal. Você encontrará muitos itens básicos da nossa cultura diversificada de Los Angeles em todo o mapa. Tudo, desde food trucks e engarrafamentos e arquitetura Art Déco até pores do sol neon”, disse Lansford. .

O pôr do sol neon foi uma das coisas mais desafiadoras a serem adicionadas ao mapa, de acordo com Lansford, já que acertar a iluminação e manter a alta definição enquanto jogava era um desafio.

“Queríamos ter uma vibração de pôr do sol de Los Angeles com um horizonte rosa e sombras longas, mas isso não é ótimo para tocar. Depois de muita pesquisa, achamos que encontramos aquele ponto ideal que incorpora o tom e a clareza nós queremos.

Os fãs poderão ver se os desenvolvedores acertaram em cheio na iluminação e no design do mapa quando Sunset for lançado no final deste mês.