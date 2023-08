Festival Pokémon Go 2023: Guia global de missões de pesquisa especial

Como parte do Pokémon Go Fest 2023: Global, há uma nova pesquisa especial focada em dançar E Mega Raycusa Para jogadores que compraram um ingresso do Go Fest 2023.

No sábado, os jogadores puderam obter a Pesquisa Especial Diancie e no domingo puderam iniciar a Pesquisa Especial Mega Rayquaza. Os jogadores que não compraram um ingresso para o Go Fest têm acesso a um pool de pesquisa especial mais curto que recompensa o Meteorite, mas não concede tantas recompensas quanto a pesquisa paga. Você deve completar a missão normal “Sky High” para desbloquear a versão paga. Como essas são missões especiais e não cronometradas, elas ficam permanentemente disponíveis depois de desbloqueadas, para que você possa concluí-las com calma.

Para realizar a busca abaixo, você precisa adquirir um ingresso do Pokémon Go Fest 2023 por US$ 14,99. Se você ainda não comprou, Diancie estará disponível posteriormente, mas você terá que esperar.

Você pode ver todas as etapas para pesquisas privadas e recompensas abaixo, com a ajuda de Serebii.net.

Go Fest: Pesquisa especial de rostos requintados de 2023 (Diancie)

Etapa 1 de 6

Gire 3 PokéStops ou Ginásios (2 Incensos)

Use incenso (23 Pokébolas)

Pegue 10 Pokébolas (3 Nanab Berries)

recompensas: 3 Razz Berries, 2 Iscas, 3 Pinap Berries

Etapa 2 de 6

Complete 3 missões de pesquisa de campo (Joltik Encounter)

Use 5 frutas para ajudar a capturar Pokémon (2 incubadoras)

Pegue 10 tipos diferentes de Pokémon (Encontro Oranguru)

recompensas: 2.023 XP, 2 Boffins, 2.023 Poeira Estelar

Etapa 3 de 6

Dois ovos eclodem (dois ovos da sorte)

Gire 5 PokéStops ou academias (Shellos [West Sea] ele conhece)

Faça uma boa caminhada com seu amigo (Shellos [East Sea] ele conhece)

recompensas: 2.023 XP, Confronto Carbink, 2.023 Poeira Estelar

Etapa 4 de 6

Pegue 10 Pokémon (2 estrelas)

Obtenha 7.190 poeira estelar

Evolua 3 Pokémon (Encontre Hisuian Growlithe)

recompensas: 2.023 XP, Encontro Diancie, 2.023 Poeira Estelar

Se você já tem uma Diancie para participar pessoalmente do evento Go Fest, você receberá 25 Diancie Candy.

Etapa 5 de 6

Obtenha 7.190 XP (3 doces raros)

Aumente 10 Pokémon do tipo fantasia (3 guloseimas raras)

Aumente 10 Pokémon do tipo pedra (3 guloseimas raras)

recompensas: 2.023 XP, 300 Mega Energia Diancie, 25 Doces Diancie

Etapa 6 de 6

Reivindique a recompensa (2.023 XP)

Reivindicação de bônus (2.023 Stardust)

Reivindique a recompensa (2.023 XP)

recompensas: Camiseta Diancie, 25 adesivos Diancie, modo caça ao tesouro

Se você já possui a camisa e participar pessoalmente de um evento Go Fest, você receberá 25 Diancie Candy e 100 Diancie Mega Energy.

Pesquisa especial “Go Fest: 2023 Super Sky High” (Rayquaza)

Etapa 1 de 5

Explore 1 km (3 Super Poções)

Complete 2 missões de pesquisa de campo (23 Pokébolas)

Visite 10 PokéStops ou Ginásios (2 Lucky Eggs)

recompensas: 2 Fast TM, 1 Meteoro, 2 Charge TM

Etapa 2 de 5

Obtenha 3.840 Stardust (20 doces Raycusa)

Aumente 10 Pokémon do tipo Dragão (Encontro Gumi)

Aumente 10 Pokémon Voadores (384 Stardust)

recompensas: 3 Overdose, 2 Passes de Batalha Premium e 3 Revivências

Etapa 3 de 5

Use 3 ataques carregados superpoderosos (3 Max Revives)

Lute em 5 raides (máximo de 3 poções)

Ganhe um Mega Raid (100 Mega Rayquaza Energy)

recompensas: 1 Golden Razz Berry, 100 Raycusa Mega Energy, 1 Silver Pinap Berry

Etapa 4 de 5

Pegue 10 Pokémon de Água, Elétrico ou Inseto (10 Kyogre)

Pegue 10 Pokémon do tipo Fogo, Grama ou Terra (10 Groudon Candy)

Pegue 10 Pokémon Voadores, Espíritos ou Dragões (10 Doces Raykuza)

recompensas: 100 Energia Elemental Kyogre, 100 Energia Elemental Groudon, 200 Mega Energia Raykuza

Etapa 5 de 5

Energize seu Pokémon 20 vezes (10 Raykuza Candy)

Use 10 ataques carregados superpoderosos (10 Rayquaza Candy XL)

Ganhe 5 raids (3 doces raros)

recompensas: 1 Elite FastTM, 1 Rare Candy XL, 1 Elite ChargedTM

