Novas injeções de Covid recomendadas para americanos com 6 meses ou mais neste outono

As visitas ao departamento de emergência relacionadas com a COVID na semana que terminou em 15 de junho aumentaram aproximadamente 15 por cento e as mortes cerca de 17 por cento, em comparação com os totais da semana anterior. As hospitalizações também parecem estar aumentando, no entanto diretor Com base em dados de Um subconjunto de hospitais Que ainda está reportando números ao CDC, embora a exigência para fazê-lo expire em maio.

Dr. Stephen B. disse: “A COVID ainda está aqui e não creio que vá desaparecer”, disse Fore, presidente da Academia Americana de Médicos de Família, numa entrevista.

O maior fator de risco para doenças graves é a idade. Adultos com 65 anos ou mais são responsáveis ​​por dois terços das hospitalizações por COVID e 82% das mortes hospitalares. No entanto, apenas cerca de 40% dos americanos nessa faixa etária foram vacinados com a vacina Covid introduzida no outono passado.

“Esta é uma área que tem muito espaço para melhorias e pode evitar muitas hospitalizações”, disse a Dra. Fiona Havers, pesquisadora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças que forneceu os dados de hospitalização.