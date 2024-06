As ações flutuam após dados importantes com a queda da Micron

As ações dos EUA ficaram pouco alteradas na quinta-feira, depois que a previsão da fabricante de chips Micron (MU) diminuiu as esperanças de recuperação tecnológica, enquanto os investidores avaliavam novos dados econômicos antes da principal leitura de inflação do Federal Reserve.

O S&P 500 (^GSPC) abraçou a linha plana depois de subir na quarta-feira para fechar perto de um novo máximo histórico. O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, oscilou entre território positivo e negativo.

As ações estão em dificuldades na sequência da previsão de vendas da Micron para o trimestre atual, que correspondeu às expectativas, mas não conseguiu satisfazer os investidores que procuravam um desempenho superior estelar de empresas relacionadas com IA.

A tendência de alta em torno da inteligência artificial ajudou a elevar o S&P 500 para um ganho de 15% este ano. Mas crescem as preocupações de que a recuperação possa estar em perigo se o grupo de empresas tecnológicas que impulsionam a maior parte destes ganhos deixar de superar as já elevadas expectativas.

As ações da fabricante de memórias Micron caíram mais de 6% no início do pregão. As ações da Nvidia (NVDA) caíram mais de 2%, reavivando os temores de um retorno à liquidação que abalou os mercados na semana passada.

Os investidores estavam a ponderar um novo lote de dados económicos antes da leitura da inflação do PCE de sexta-feira, que influenciará o pensamento da Reserva Federal sobre o momento dos cortes nas taxas de juro.

A leitura semanal inicial dos pedidos de desemprego foi de 233.000, uma diminuição de 6.000 em relação à semana anterior. de acordo com Dados do Ministério do Trabalho. A impressão ficou abaixo da previsão consensual de 235.000, mas os pedidos recorrentes de desemprego subiram para os níveis mais elevados desde o final de 2021, sugerindo que os desempregados estão a demorar mais tempo a encontrar emprego.

Crescimento real do PIB a uma taxa anual de 1,4% no primeiro trimestre de 2024 Terceira estimativa Foi emitido pelo Escritório de Desenvolvimento Econômico na manhã de quinta-feira. A leitura foi ligeiramente superior à estimativa anterior de 1,3%.

A inflação também pode ter grande importância no primeiro debate entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, na noite de quinta-feira.

No plano corporativo, as ações da Levi Strauss (LEVI) caíram mais de 15% na sequência de uma queda nas receitas do segundo trimestre para o vendedor de jeans. Os investidores aguardarão os resultados trimestrais da Nike (NKE) após o sino em busca de mais sinais de resiliência do consumidor.