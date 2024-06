As ações subiram à medida que uma grande edição de inflação se aproximava

O número de pedidos contínuos de subsídio de desemprego atingiu o seu nível mais elevado desde Novembro de 2021 na semana passada, reforçando os sinais de uma desaceleração do mercado de trabalho, à medida que os trabalhadores desempregados lutam para encontrar novos empregos.

Novos dados de Ministro do Trabalho Ele mostrou que quase 1,84 milhão de reclamações foram apresentadas na semana encerrada em 22 de junho, acima dos 1,82 milhão da semana anterior. Enquanto isso, a média móvel de quatro semanas de pedidos semanais de desemprego aumentou em 3.000, para 236.000, a taxa mais alta desde setembro de 2023.

Os dados “enviam um sinal de alerta de que o mercado de trabalho pode estar a enfraquecer”, disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial.

A principal questão que a Fed enfrenta é se esta flexibilização é apenas mais um sinal de que o mercado de trabalho está a regressar à normalidade ou se é um indicador de que taxas de juro mais elevadas podem prejudicar gravemente a economia dos EUA.

Um número crescente de economistas acredita que os riscos caminham para um resultado doloroso.

Nancy Vanden Houten, economista-chefe da Oxford Economics, alertou contra a leitura excessiva dos dados de sinistros, que podem ser voláteis de semana para semana, mas observou que qualquer movimento de alta na direção dos pedidos de desemprego semanais seria, sem dúvida, um ponto de preocupação.

“Um aumento contínuo nas reivindicações iniciais sinalizaria mais fraqueza no mercado de trabalho e um aumento maior na taxa de desemprego do que esperamos atualmente, e acrescentaria mais apoio ao nosso argumento para que o Fed comece a cortar as taxas de juros”, escreveu Vanden Houten em uma nota na quinta-feira de setembro”.

A Fed manteve-se amplamente consistente no seu argumento de que deve ganhar “maior confiança” na trajectória descendente da inflação antes de cortar as taxas de juro. Na sua mais recente conferência de imprensa, em 12 de junho, o presidente do Fed, Jerome Powell, observou que o mercado de trabalho continua a regressar à normalidade e, na opinião do Fed, ainda não houve sinais reais de preocupação.

“Vemos uma calma gradual – um movimento gradual em direção a um melhor equilíbrio. Estamos observando cuidadosamente em busca de sinais… de algo mais, mas não estamos realmente vendo isso”, disse Powell.

