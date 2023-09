Entre os principais jogadores consensuais na PFN estão Pejan Robinson, JK Dobbins e outros

É domingo da NFL! Esperamos meses por esse momento e finalmente chegou! Estaremos tomando decisões reais sobre escalação aqui esta semana, o que significa que precisamos ter as informações mais recentes enquanto buscamos dominar nossas partidas de futebol fantasia!

A primeira semana já viu muita ação e altos e baixos devido a lesões em jogadores importantes, então como fica o cenário da classificação do lateral-direito à medida que a partida se aproxima? Vamos mergulhar nas classificações de consenso da PFN Fantasy Team aqui!

Também não deixe de conferir o Fantasy Football Start/Sit Optimizer da PFN para decisões de escalação de última hora!

Quais RBs devem começar no Fantasy Football?

1) Austin Eckler, tb | Carregadores de Los Angeles

2) Christian McCaffrey, R.B.| São Francisco 49ers

3) Bijan Robinson, tb | Falcões de Atlanta

4) Nick Chubb, R.B.| Cleveland Browns

5) Tony Pollard, R.B.| Dallas Cowboys

6) Saquon Barkley, R.B.| Gigantes de Nova York

7) Derrick Henrique, R.B.| Titãs do Tennessee

8) Josh Jacobs, tb | invasores de las vegas

9) Joe Mixon, R.B.| Cincinnati Bengals

10) Travis Etienne Jr., R.B.| Jaguares de Jacksonville

11) Arão Jones, R.B.| Green Bay Packers

12) Jahmir Gibbs, tb | Leões de Detroit

13) JK Dobbins, tb | Corvos de Baltimore

14) Alexandre Matteson, tb | Minnesota Vikings

15) Kenneth Walker III, tb | Seattle Seahawks

16) Rammond Stephenson, tb | Patriotas da Nova Inglaterra

17) Jamal Williams, tb | Santos de Nova Orleans

18) David Montgomery, tb | Leões de Detroit

19) Miles Sanders, tb | Carolina Panteras

20) Nagy Harris, tb | Pittsburgh Steelers

21) Rahim Mostert, tb | Golfinhos de Miami

22) Cam Akers, tb | Rams de Los Angeles

23) Rashad Branco, tb | Bucaneiros de Tampa Bay

24) Damião Pierce, tb | Houston, Texas

25) Khalil Herbert, tb | Ursos de Chicago

26) Isaías Pacheco, R.B.| Chefes de Kansas City

27) James Conner, R.B.| Cardeais do Arizona

28) Brian Robinson Jr., R.B.| Líderes de Washington

29) James Cook, R.B.| Notas de búfalo

30) Dalvin Cook, R.B.| Jatos de Nova York

31) Javonte Williams, R.B.| Denver Broncos

32) Antonio Gibson, R.B.| Líderes de Washington

33) Sala de Imprensa, R.B.| Jatos de Nova York

34) Dandre Swift, R.B.| Filadélfia Eagles

35) AG Dillon, R.B.| Green Bay Packers

36) Samaji Beren, R.B.| Denver Broncos

37) Jerick McKinnon, R.B.| Chefes de Kansas City

38) Zach Charbonnet, R.B.| Seattle Seahawks

39) Dion Jackson, R.B.| Colts de Indianápolis

40) Jaylen Warren, R.B.| Pittsburgh Steelers

41) Elias Mitchell, R.B.| São Francisco 49ers

42) Rashad Benny, R.B.| Filadélfia Eagles

43) Damião Harris, R.B.| Notas de búfalo

44) Tyler Alger, R.B.| Falcões de Atlanta

45) Kenneth Gainwell, R.B.| Filadélfia Eagles

46) Tanque Bigsby, R.B.| Jaguares de Jacksonville

47) Devin Singletário, R.B.| Houston, Texas

48) Gus Edwards, R.B.| Corvos de Baltimore

49) Devon Ashani, R.B.| Golfinhos de Miami

50) Ezequiel Elliott, R.B.| Patriotas da Nova Inglaterra

51) Roshon Johnson, tb | Ursos de Chicago

52) Chupa Hubbard, tb | Carolina Panteras

53) Evan Casco, tb | Colts de Indianápolis

54) Clyde Edwards Heller, tb | Chefes de Kansas City

55) Josué Kelly, tb | Carregadores de Los Angeles

56) Tyjay Spears, R.B.| Titãs do Tennessee

57) Dona Capataz, R.B.| Ursos de Chicago

58) Keren Williams, tb | Rams de Los Angeles

59) Jerônimo Ford, tb | Cleveland Browns

60) Cordarrell Patterson, tb | Falcões de Atlanta

61) Michael Carter, tb | Jatos de Nova York

62) Zamir Branco, R.B.| invasores de las vegas

63) Chase Edmonds, R.B.| Bucaneiros de Tampa Bay

64) Sean Tucker, R.B.| Bucaneiros de Tampa Bay

65) Latávio Murray, R.B.| Notas de búfalo

66) Telefone duplo, R.B.| Dallas Cowboys

67) Perseguição Marrom, R.B.| Cincinnati Bengals

68) Ty Chandler, R.B.| Minnesota Vikings

69) Kinder Miller, R.B.| Santos de Nova Orleans

70) Boston Scott, R.B.| Filadélfia Eagles

71) Breda morreu, R.B.| Gigantes de Nova York

72) Chris Evans, R.B.| Cincinnati Bengals

73) Jamical é apressado, R.B.| Jaguares de Jacksonville

74) Pierre Forte Jr., tb | Cleveland Browns

75) Corey Clemente, tb | Cardeais do Arizona

Melhores RBs para começar na primeira semana

AJ Dillon, Green Bay Packers

Análise de Derek Tate | O ataque do Green Bay Packers tem voado sob o radar da fantasia durante a maior parte da entressafra. Isso porque esta será a primeira vez desde 2008 que Aaron Rodgers não será o quarterback titular do ano dos Packers.

Nunca se esqueça de quando AJ Dillon atropelou um tackle defensivo a caminho de marcar um touchdown🚂 #quadzilla pic.twitter.com/1qrh3nQxEz – Podcast IKE Packers (@IKE_Packers) 14 de janeiro de 2022

Bem, é bom que os Packers possam contar com o jogo corrido na abertura da temporada. No ano passado, AJ Dillon fez 18 corridas em ambos os jogos contra o Chicago Bears – um time que cedeu o segundo maior número de jardas corridas da liga em 2022 – e ele deve estar na fila para muito trabalho ao lado de Aaron Jones.

Raheem Mostert, Miami Dolphins

Análise de Derek Tate | O Miami Dolphins RB Room foi devastado por lesões nesta temporada. Jeff Wilson Jr. tem uma lesão no ombro, Devon Ashani tem uma lesão no ombro e Salvon Ahmed tem uma lesão no pescoço. Isso deixa Raheem Mostert e o agente livre não contratado Chris Brooks como as únicas opções saudáveis ​​de pré-temporada.

Com Mostert na fila para ver muita ação contra o Los Angeles Chargers – que permitiu 145 jardas por jogo no solo em 2022 – em um jogo que muitos esperam estar entre os com maior pontuação na Semana 1… Insira-o em sua escalação com confiança para começar a temporada.