Nova escultura inaugurada nos renovados Jardins da Alameda do Faraó

Pedro Cabrita Reis é um dos artistas visuais mais conceituados de Portugal

O programa oficial de comemorações do Dia Municipal de Faro, comemorado no dia 7 de setembro, começou um dia antes com a sua inauguração. Escultura de ‘Netuno’ (Netuno).

Esta peça é uma obra original do renomado artista visual Pedro Cabrita Reyes Anteriormente exposto no Museu Municipal desde 2020, encontrou agora a sua sede permanente Jardim da Alameda foi remodelado (Alameda Jardins).

Inspirado no tapete de mosaico romano Deus Oceano ae classificado como Um tesouro nacional exposto no Museu Municipal de Faro‘Neptuno’ foi desenhado por Pedro Cabrida Reyes para a exposição ‘Quatro Esculturas e um Auto-Retrato’, que contou com obras da coleção de Serralves ao lado de peças inéditas do artista.

Reiss, lisboeta e residente no Algarve, esteve presente na inauguração e manifestou a sua satisfação por ter a oportunidade de realizar a escultura a pedido do município. “Foi triste mas agora está lindo”.

Ele também enfatizou que o jardim se tornou um centro animado para famílias, crianças, casais e indivíduos que buscam relaxamento.

“Um jardim é precisamente isto: um local para desfrutar da natureza no coração da cidade, esta escultura tem agora o mesmo valor destas árvores; torna-se um espaço de ‘floresta do pensamento’”, disse Reyes, considerado um dos mais aclamados de Portugal. artistas visuais nacionais e internacionais.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Pagalhão, presente na cerimónia, manifestou o seu agradecimento pela dedicação e trabalho do artista.

Bacalhau descreveu Pedro Cabrida Reyes como um artista ilustre, “um ‘Algarvio’, residente em Faro e amigo do município de Faro, ajudando-nos a crescer no sector cultural”.

“A Alameda Gardens era um lugar em extinção e reabriu há um ano, após uma reformulação completa. Agora, para além da vida que já teve, é certamente enriquecido pela instalação desta peça de um artista reconhecido nacional e internacionalmente como Pedro Cabrita Reis”, acrescentou o autarca.

