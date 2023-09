Um português estava a renovar a sua propriedade quando se deparou com um fóssil de saurópode, o maior esqueleto de dinossauro alguma vez encontrado na Europa.

Tudo começou em 2017. Enquanto fazia obras, o proprietário de uma propriedade no centro de Portugal notou vários pedaços de ossos fossilizados no seu quintal. Ele convocou autoridades científicas, que no mês passado descobriram vários elementos esqueléticos “significativos” de um animal de 25 metros de comprimento.

“Este é um dos maiores espécimes encontrados na Europa, talvez no mundo”, disse Elizabeth Malafaya, paleontóloga da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em Portugal. Agência France-Presse afirma.

Até o momento, foi coletado no local um importante acervo de elementos do esqueleto axial, que inclui vértebras e costelas.

“Não é habitual encontrar todas as costelas de um animal nesta posição, muito menos nesta posição, mantendo a sua posição anatómica original”, disse Malafaya. Adiciona a uma declaração. “Este modo de preservação é relativamente incomum no registo fóssil de dinossauros, especialmente saurópodes, do Jurássico Superior português.”

As características de preservação dos fósseis e a sua natureza indicam a possível presença de outras partes do esqueleto deste indivíduo, hipótese que será testada em futuras campanhas de escavação na jazida.

A Europa encontrou muitas variedades Braquiossaurídeos Continente, e este quintal pode ser gigantesco Braquiossauro altitórax, A Girafaou espécies do Jurássico Superior descobertas pela primeira vez no oeste de Portugal, Lusoditon atalaiensis.

