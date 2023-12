Notícias, lesões e muito mais da Semana 13 da NFL

Outras questões: O clima pode ser uma vantagem para uma equipe? Esta é a semana em que as frustrações transbordam? Poderia haver mudanças mais cedo ou mais tarde em ambos os lados? A história de domingo será mais cômica do que dramática? Os Patriots podem marcar mais de uma vez?

O mais recente na saga da pior temporada dos Patriots em anos começa às 13h. Assista ao jogo na CBS e fique ligado aqui para atualizações, comentários e análises da equipe Boston Globe Sports.

Patriots RB Ramondre Stephenson lesionado – 13h22

A segunda investida muito promissora dos Patriots foi interrompida quando Ramondre Stephenson se atrapalhou depois de levar os Patriots para o alcance do field goal. Stevenson foi uma parte importante de um ataque forte, carregando cinco vezes para 29 jardas antes de Tulipo Tuipolo se libertar na sexta corrida de Stevenson e pular na bola para parar a Nova Inglaterra.

Para piorar a situação, Stevenson teve que ser ajudado fora de campo e não conseguiu colocar peso na perna direita em uma sequência brutal para os Patriots.

Os Patriots consideraram o retorno de Stevenson questionável devido a uma lesão no tornozelo. – Yang

• Pensámos que esta temporada não poderia ficar pior. – finlandês

Os Patriots largam três vezes para começar – 13h09.

Início nada ideal para Pelé Zappe e para o ataque, que saiu com três gols no início do jogo. Zappe acertou 1 em 2 – DeVante Parker não conseguiu segurar uma bola lançada um pouco atrás dele em uma rota inclinada, Rhamondre Stevenson ganhou alguns metros no meio e um passe de tela na terceira descida não chegou nem perto as baquetas enquanto Bryce Baringer estava jogando pela primeira vez hoje.

Jogadores de Chad Finn para observar e previsões – 12h54 horário do leste dos EUA

Jogador do Patriots para assistir: Malik Cunningham. Aqui está o que aconteceu: um quarterback novato não draftado que foi dispensado no final do camp, teve dificuldades em sua oportunidade anterior e, essencialmente, treinar o wide receiver é a coisa mais interessante sobre esse ataque. Esperançosamente, Bill O’Brien tem um monte de jogadas preparadas para ele, e espero que Cunningham esteja mais pronto para executar do que estava contra os Raiders.

Jogadores dos Chargers para assistir: Vamos ficar com Keenan Allen, sobre quem escrevi longamente em Unconventional Preview. Um fato sobre ele que não mencionei: os Patriots selecionaram Aaron Dobson 17 escolhas antes dos Chargers derrotarem Allen no Draft da NFL de 2013. Ugh. (E Dobson fez quatro escolhas antes dos Chiefs pegarem Travis Kelce. Ah, o dobro.)

predição: Carregadores, 10-24. Gabriel Peppers não estava errado, você sabe.

CENAS E NOTAS PRÉ-JOGO – 12h38

• Os quarterbacks do Patriots, Mac Jones e Billy Zappe, correram juntos para o campo para se aquecer. Então Malik Cunningham juntou-se a eles.

A única coisa que parece certa é que Zappe está se preparando como se fosse o goleiro número 1 do momento. Ele fez repetições antes de Jones e Cunningham.

QBs nas fases iniciais do aquecimento: 1) Zappe; 2) MacJones; 3) Malik Cunningham.

Malik Cunningham praticou múltiplas combinações posicionais durante o aquecimento. Ele está jogando com os QBs há vários minutos, mas acabou de iniciar um exercício de aquecimento 7 contra 7 como recebedor.

• Patriots OL no aquecimento: LT Trent Brown, LG Cole Strange, C David Andrews, RG Sidy Sow, RT Mike Onwenu.

• Jabrill Peppers, Ty Montgomery e Jalen Reagor alinharam como retornadores no aquecimento dos Patriots. Brenden Schooler também receberá um elenco de retorno, assim como Myles Bryant.

Nicole Young Players para observar e prever – 12h30 ET

Jogador do Patriots para assistir: Billy Zappi. Todos os sinais apontam para que nada mude, mesmo com Zappe como titular, mas a escolha da quarta rodada de 2022 tem uma chance no domingo de mostrar que vale a pena continuar. O técnico Bill Belichick disse que não está pensando em 2024, mas certamente parece que o futuro de Zabi dependerá de seu desempenho neste jogo e além.

Jogadores dos Chargers para assistir: Qualquer receptor do Chargers será comparado com JC Jackson. As condições climáticas chuvosas podem afetar um pouco a decisão do jogo, mas se o quarterback do Giants, Tommy DeVito, e o recebedor Jalen Hyatt puderem escolher Jackson, imagine o que Justin Herbert e Keenan Allen poderiam fazer. As coisas não terminaram bem para Jackson em Los Angeles, então não seria surpreendente se os Chargers tivessem motivação extra para se comprometer com ele.

predição: Los Angeles, 17-24. Os Patriots recebem um pequeno impulso de Zappe, mas ainda têm muito a mostrar antes de serem escolhidos para vencer o jogo.

Jogadores de Chris Price para observar e prever – 12h13 ET

Jogador do Patriots para assistir: Malik Cunningham. Os Patriots certamente estão fazendo um trabalho melhor em prepará-lo para o sucesso desta vez do que na derrota de outubro para os Raiders – ele está em casa, com uma linha ofensiva mais saudável e enfrentando algumas situações vencíveis. O novato teve uma série de peças instaladas ao longo da semana que atenderiam ao seu conjunto de habilidades. Agora, cabe a ele decidir se pode executar.

Jogadores dos Chargers para assistir: Austin Eckler. As costas dinâmicas são uma grande parte do ataque de Los Angeles. Esta semana, Lawrence Gay o comparou ao ex-jogador do Patriots, James White. Se ele conseguir produzir como White esta tarde, poderá ser um longo dia para a defesa da Nova Inglaterra.

predição: Los Angeles, 13-17. Os Patriots continuam a lutar com uma das mãos amarrada nas costas. A defesa, que reduziu seus pontos por jogo permitidos quase por causa de um touchdown no mês passado, continua tão competitiva quanto qualquer time do campeonato. Se o crime estivesse indo na mesma direção.

Status de quarterback do Patriots – 11h53

O quarterback Mac Jones, que foi titular em todos os 11 jogos do Patriots em 2023, está ativo. Ele ainda não entrou em campo para qualquer tipo de aquecimento pré-jogo, o que é um pouco estranho já que ele está na ativa. Estou curioso para ver como ele lida com sua nova função de reserva nos bastidores.

Vamos supor também que Billy Zappe precise ir ao banco para atuar. Os Patriots devolverão Jones? Ou dar as rédeas a Malik Cunningham? – Yang

Inativos: Deatrich Wise Late scratch – 11h41

Patriotas: WR Kayshawn Butte; WR Demário Douglas; CB Alex Austin; Rusher RB Jamical; Primeiro Luís Verderiano; De Dietrich Wise Jr.

Carregadores: RB Isaías Spiller; DB Gasser Taylor; 1ºZach Bailey; T Nick Vannett; WR Simi Vihoko; DL Scott Matlock.

Análise de Chris Price: Todos os três quarterbacks do elenco do Patriots – Mac Jones, Billy Zappe e Malik Cunningham – estarão ativos no domingo.

Os recebedores novatos Demario Douglas (concussão) e Kayshawn Bote (ombro/doença) foram descartados na sexta-feira. Entre a indisponibilidade de Douglas e seu histórico com Billy Zappe, isso provavelmente significará mais gols para o veterano DeVante Parker. Também espero que Tyquan Thornton tenha mais oportunidades no jogo de passes.

Deatrich Wise Jr., que teve uma “doença” adicionada ao seu relatório de lesões na manhã de domingo, foi um dos vários membros do elenco que sofreu uma falha que afetou alguns outros. Josh Uche e Anfernee Jennings terão mais coisas para fazer esta tarde com o Ways Down de hoje.

O cornerback Alex Austin, que está saudável desde que chegou no início do mês passado, estará sentado novamente esta tarde. Afastar-se de Jamycal Hasty, outra aquisição recente, também é um arranhão saudável. E o ataque ofensivo Vedarian Lowe completa o grupo de arranhões saudáveis.

Entre os notáveis ​​​​jogadores ativos restantes estava o tackle Trent Brown. O veterano entrou e saiu da escalação com vários problemas no mês passado, incluindo problemas nos joelhos, tornozelos e tórax (ele estava no relatório de lesões esta semana com lesões no tornozelo e no peito).

A história da fita – 11h20

Se os Styles estão lutando, pelo menos os Patriots-Chargers estão fazendo isso.

Os Chargers têm um dos melhores ataques da liga, ocupando o 11º lugar na NFL com média de 347,5 jardas por jogo e o oitavo na pontuação com 24,5 pontos por jogo, atrás do quarterback Justin Herbert. Enquanto isso, sua defesa deixa muito a desejar e ocupa a última posição na NFL com média de 390,6 jardas permitidas por jogo. Los Angeles permitiu 24,5 pontos por disputa nesta temporada.

Por outro lado, o ataque dos Patriots é muito bom. Classificando-se em 25º lugar no ataque total (293,5) e penúltimo em pontuação (13,5 pontos por jogo), os Patriots tiveram quatro jogos em que marcaram menos de 10 pontos e apenas um jogo em que marcaram mais de 10 pontos. 20.

Mas os Patriots têm uma defesa sólida que os mantém próximos em muitos jogos. A Nova Inglaterra ocupa o oitavo lugar na defesa total (316,8 jardas por jogo), embora ocupe apenas o 21º lugar em pontos permitidos, com uma média de 22,5.

Algumas outras comparações de estatísticas importantes:

Total de jardas ganhas: Patriots 3.228; Carregadores 3.822

Total de jardas permitidas: Patriots 3.485; Carregadores 4.297

Total de touchdowns: Patriotas 16; Carregadores 31

Gols de campo: Patriots 12-18; Carregadores 17-18

Conclusões: Patriotas -8; Carregadores +3

Bons lugares ainda disponíveis na Gillette – 11h

Esta captura de tela tirada pouco antes das 11h mostra os ingressos disponíveis para o jogo Patriots-Chargers de domingo no TicketMaster. TicketMaster

A combinação de mau tempo e péssimas equipes significa que há muitos ingressos disponíveis no mercado secundário para o jogo de domingo no Gillette Stadium.

Uma busca por Ace Tickets logo após as 10h de domingo mostra um preço baixo de US$ 32 para assentos no andar superior, enquanto os assentos no andar inferior custam a partir de US$ 84. Os preços no StubHub estão no mesmo patamar.

Na TicketMaster, por volta das 11h, assentos na classe 300 estavam sendo oferecidos por apenas US$ 10.

Patriots são adicionados à lista de lesionados – 10h45

Os Patriots acrescentaram ao seu relatório de lesões, acrescentando “doença” à descrição da lesão de Dietrich Wise Jr. Seu status no jogo permanece em dúvida. O relatório final de lesões dos Patriots na sexta-feira listou Wise como uma lesão no ombro.

Outros rótulos de lesões:

Fora: WR Kayson Butte (ombro/doença); WR Demario Douglas (concussão)

Duvidoso: LB Chris Board (atrás); OL Trent Brown (tornozelo/peito); RB Ezekiel Elliott (virilha); Ol Riley Reiff (joelho); OL Sidi Su (tornozelo); DL Dietrich Wise Jr. (ombro/doença)

Como assistir/ouvir – 10h30

O jogo de domingo será transmitido pela CBS (Canal 4 no mercado de Boston), com Spiro Deedes narrando jogada a jogada, Adam Archuleta como analista e Aditi Kinkapwala como repórter lateral.

No rádio, a Sports USA tem transmissão nacional, e o jogo será transmitido na estação de rádio 98.5 The Sports Hub de Boston, com Bob Socci e Scott Zolak na teleconferência.

Patriotas usam uniformes antigos – 10h15

Domingo marcará a segunda vez nesta temporada que os Patriots usarão seus uniformes, que apresentam camisetas vermelhas, calças brancas e capacetes com o logotipo “Patriot”. Esses uniformes são baseados nos da era 1984-1992 e também foram usados ​​ocasionalmente de 1994 a 2012.

Os Patriots estão 7-2 com um uniforme antigo, embora ambas as derrotas tenham ocorrido nos últimos dois jogos que disputaram – contra os Bills em 2022 e contra os Dolphins em setembro.

Os Patriots perderam para os Dolphins em setembro enquanto usavam camisas vermelhas. Barry Chen/Equipe Global

Previsão de domingo – 10h

De acordo com o AccuWeather, haverá chuva e garoa durante a tarde no Gillette Stadium, em Foxboro. A temperatura máxima será de apenas 46 graus, com previsão de início às 13h, com velocidade máxima do vento prevista para atingir 17 mph.

Claro, tudo depende de como você encara as coisas.

