Amanhecer – The New York Times

Quebra-cabeça de sábado – Esta é a segunda palavra cruzada de David B. Williams para o The New York Times, após sua estreia em agosto, que também foi publicada no sábado. Conforme prometido pelo Sr. Williams, ambos os quebra-cabeças têm padrões de grade idênticos, e esta parece ser a segunda parte de uma série inspirada no poema de Wallace Stevens “Treze maneiras de olhar para um melro“. Quem não gosta de um toque de suspense com sua solução? Apenas um comentário na postagem do Wordplay da August Network mencionou uma referência de Stevens, mas ele não deixou claro, e não vejo uma conexão entre o poema e qualquer quebra-cabeça. Ele pode estar oculto na geometria do próprio quebra-cabeça, já que é estático, ou nas hachuras das entradas em seu centro. Se alguém encontrar migalhas de pão, por favor, compartilhe-as.

A construção de hoje é excelente e muito difícil, embora não tão difícil no geral quanto o Pântano dos Lenhadores de Ryan McCarty há uma semana. Encontrei o maior problema no mesmo lugar do quebra-cabeça de agosto do Sr. Williams, no canto sudeste, o que parece uma coincidência. Mas veremos o que acontece quando conseguirmos a próxima peça.

Evidência difícil

16h. O hífen em “Run-down” torna-o um adjetivo. Há também uma forma verbal, “resumo”, e um substantivo, “resumo”, que é um termo como “baixo” ou “magro”, significando o verdadeiro furo. “Degradado” significa pior desgaste ou, neste quebra-cabeça, DECREPIT. Adoro o som dessa palavra; Em latimSignifica “de rachaduras ou quebras”, como ossos velhos, secos e empoeirados.

19h Parece que estamos procurando a palavra Janus, ou contraditório, aqui; “Afiado… ou o oposto de afiado.” No entanto, há um jogo de palavras na palavra “afiado”; No manual, significa “perigoso” ou sério, ou tem um tom áspero – Como em “é” em “déjà vu”. O oposto de um sotaque agudo é um sotaque GRAVE – como no “à” em “déjà vu”.