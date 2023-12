Cada localização de Pokémon inicial no DLC Indigo Disk de Pokémon Scarlet & Violet

Os Pokémon iniciais estão entre os monstrinhos mais populares de todo o fandom e por um bom motivo. Coletamos todos os locais de Pokémon iniciais no DLC Indigo Disk de Pokémon Scarlet & Violet.

Pokémon Scarlet & Violet recentemente viu uma série de Pokémon retornando graças ao DLC Indigo Disk. Entre os que retornaram estão Pokémon iniciais de cada região, que podem ser capturados na natureza.

É claro que até chegar a esses Pokémon iniciais no Indigo Disk requer um pouco de esforço. Deve valer a pena para a maioria dos fãs de Pokémon, apesar do número de treinadores associados a eles.

O artigo continua após o anúncio

Aqui estão todas as informações que você precisa para encontrar e capturar todos os iniciantes que retornaram em Pokémon Scarlet & Violet. Isso inclui em que tipo de bioma do terrário eles aparecem e onde aparecem.

O artigo continua após o anúncio

Conteúdo

Como desbloquear iniciantes

Biomas iniciais de Pokémon

A Companhia Pokémon/Gemfreak O primeiro passo para conseguir um novato é chegar a um clube da liga.

Como desbloquear Pokémon iniciais no Indigo Disk DLC

Para capturar qualquer um dos iniciadores do Indigo Disk, primeiro você precisa liberá-los nos quatro biomas do Terrário. Não está disponível no início, então você precisará progredir na história do DLC até desbloquear as Blueberry Quests e a Club Room.

O artigo continua após o anúncio

Na Sala do Clube há um computador que os Treinadores podem usar para comprar vários itens desbloqueáveis ​​usando os Blueberry Points que você ganha ao completar as Blueberry Quests. Isso inclui atualizações para cada um dos quatro biomas do Terrário que adicionam novos Pokémon, incluindo iniciantes.

Cada atualização custa 3.000 Blueberry Points, o que significa que você precisará de um total de 12.000 pontos para gerar cada Pokémon inicial. Sugerimos dar uma olhada na lista abaixo para que você possa desbloquear seus favoritos primeiro.

Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

A Companhia Pokémon/Gemfreak O Terrário do DLC Indigo Disk contém quatro biomas distintos.

Em qual bioma cada Pokémon inicial aparece no DLC Indigo Disk?

Estes são os biomas onde todos os Pokémon iniciais podem ser encontrados no Indigo Disk:

Savana de dia

Charmander

Totodile

Snivy

Fennekin

Roleta

Flexível

Dia costeiro

Bulbasauro

Chikorita

Froaki

Popblio

Meu cachorrinho

Mod Keep

Desfiladeiro de dia

Squirtle

Turtwig

Tibig

Deixe estar

malhas

Chespin

Biopolaridade

Chimchar

Oshawott

Escorpião

Piplup

Cindaquil

Tocha

Locais de Pokémon iniciais do disco Scarlett e Violet Indigo

Saber qual bioma você precisa visitar para rastrear todos os Pokémon iniciais que retornam no DLC Indigo Disk é ótimo, mas você provavelmente vai querer detalhes. obrigado pelo SerebiCom nosso mapa Pokearth fácil de usar, podemos mostrar exatamente onde eles aparecem em cada bioma.

Locais iniciais do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk Kanto

Bulbasaur (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Charmander (bioma Savana)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Squirtle (bioma Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais iniciais do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk Johto

Chikorita (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Cindaquil (região polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Totodile (bioma Savana)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais iniciais do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk Hoenn

Trico (bioma Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Torchic (bioma polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Mudkip (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais iniciais de Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disc Sinnoh

Turtwig (bioma Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Chimchar (bioma polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Piplup (bioma polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais iniciais do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk Unova

Sniffy (Savannah durante o dia)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Tepig (bioma Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Ushawat (região polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais de kalos do disco Pokémon escarlate e violeta índigo para iniciantes

Chespin (bioma Polar/Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Fennekin (bioma Savana)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Froaki (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais iniciais do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk Alola

Roleta (bioma Savana)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Litten (bioma Canyon)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Popplio (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Locais de gallar de disco Pokémon escarlate e violeta índigo para iniciantes

Groki (bioma costeiro)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Escorpeno (região polar)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

Sable (bioma Savana)

A Companhia Pokémon/Gemfreak

E aí está. Cada localização de Pokémon inicial no Terrarium do DLC Teal Mask.

READ PS Portal Unboxing nos dá uma primeira olhada no PS5 portátil da Sony O artigo continua após o anúncio

Se você está procurando mais ajuda com Pokémon Scarlet e Violet, confira nossa enorme lista de guias.

Baldia Pokédex | Melhor Pokémon inicial | Como obter tags em Pokémon Scarlet e Violet | Pokémon Scarlet & Violet é compatível com Pokémon Home? | Desbloqueie Tera Raids de 5 e 6 estrelas em Pokémon Scarlet & Violet | Como abrir capas de telefone Rotom Crimson e Purple. Como trocar de roupa em escarlate e roxo | Como se juntar a amigos em Scarlet & Violet | Todos os tons brilhantes de carmesim e violeta | Receitas de sanduíches em Pokémon Crimson e Purple | Guia de criação de ovos Pokémon Scarlet e Purple | Como conseguir os raros doces carmesim e roxo

O artigo continua após o anúncio