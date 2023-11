A maioria dos pesquisadores que trabalham com supercondutores afirmam que agora querem retirar suas pesquisas – Ars Technica

Num movimento que surpreendeu poucas pessoas, a Nature Eu me afastei do papel Reivindicando progresso significativo na supercondutividade de alta temperatura. Este é o segundo artigo que a revista retrata, apesar das objeções de Ranga P. Dias, docente da Universidade de Rochester que liderou a pesquisa. Ou pelo menos significa que ele se opôs à retratação, uma vez que aparentemente se recusou a responder à Nature sobre o assunto.

O trabalho de Dias sobre supercondutividade concentrou-se em produtos químicos ricos em hidrogênio que se formam sob pressões extremas. Outros grupos de pesquisa mostraram que a pressão força o hidrogênio a formar cristais dentro do material, onde estimula a formação de pares de elétrons que permitem a supercondutividade. Isso permite que esses produtos químicos sejam supercondutores em temperaturas elevadas. Os dois artigos de Dias supostamente descrevem um produto químico que pode ser supercondutor em temperaturas ambientes e pressões extremas, e o segundo que o faz sob pressões um pouco mais baixas, tornando-o acessível a equipamentos de laboratório mais facilmente disponíveis.

Mas os problemas enfrentados pelo primeiro destes artigos tornaram-se claros à medida que a comunidade de investigação se aprofundou nos detalhes do trabalho. A equipe de Dias parece ter usado um método não padronizado para calcular o ruído de fundo em um experimento importante e não incluiu detalhes de como fazer isso no artigo. Em outras palavras, os dados do artigo pareciam bons, mas não estava claro se refletiam com precisão os resultados experimentais. Como resultado, a Nature reverteu esta decisão, embora todos os nove autores do artigo se tenham oposto a esta decisão na altura.

Foi, portanto, surpreendente que a mesma revista tenha aceitado um artigo descrevendo trabalho semelhante do mesmo grupo de pesquisa. O surgimento de problemas semelhantes talvez não seja nada surpreendente. Neste caso, oito dos 11 autores do artigo dizem não estar nada confiantes de que o artigo apresente os dados de uma forma que represente com precisão o que aconteceu no laboratório. Como afirmava o aviso de retratação: “Eles, como pesquisadores que contribuíram para o trabalho, expressaram a opinião de que o artigo publicado não reflete com precisão os materiais de origem investigados, as medições experimentais realizadas e os protocolos de processamento de dados aplicados”.

Tradução aproximada da linguagem acadêmica: “Não temos ideia de como criar as imagens de dados no artigo.”

Conforme observado acima, Dias, juntamente com dois colegas da Universidade de Rochester, não responderam a esta retratação. Aparentemente, seu porta-voz Ele disse ao New York Times “O professor Dias pretende resubmeter o artigo para uma revista com processo editorial mais independente.” Não está claro como “Independente” seria traduzido como “considera aceitável que a maioria das pessoas que supostamente criaram os dados se preocupem com a possibilidade de eles serem falsificados”.

Na verdade, a natureza parece estar falhando aqui um ato Trate a revisão por pares do segundo artigo como se fosse independente do primeiro. Até certo ponto, isto era idealista, pois ignorou qualquer contexto social e simplesmente se concentrou no que foi apresentado no artigo. Mas também foi ingênuo, uma vez que o artigo anterior foi retratado precisamente porque não fornecia uma imagem precisa dos experimentos.

Quanto a Dias, essa pode ser a menor das suas preocupações. Um terceiro artigo em que ele estava trabalhando publicado na Physical Review Letters Também foi desfeito (Novamente apesar das objeções de Dias). Neste caso, há indícios de que o gráfico que pretendia mostrar dados recentes era simplesmente Copiado da tese de Dias, que tratava de um assunto completamente diferente. Também há acusações de que sua tese contém material plagiado. A Universidade de Rochester começou a rever o trabalho de Dias e, embora os resultados dessas revisões permaneçam geralmente confidenciais, seria difícil ignorar quaisquer consequências que produzissem.