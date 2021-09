“Nós vamos ajudá-lo a sair de TX”

Salesforce, o gigante do software baseado em nuvem em San Francisco, ofereceu-se para ajudar os funcionários a saírem do Texas na esteira da legislação anti-aborto recentemente adotada pelo estado.

O projeto de lei 8 do Senado proibiria o aborto após seis semanas de gravidez, antes que muitas mulheres percebessem, e permitiria que os cidadãos processassem clínicas que realizam abortos – e qualquer pessoa que “auxilie e incite” – e receba US $ 10.000. O próprio governo não fará cumprir a lei.

A Salesforce fez a oferta aos funcionários em uma mensagem do Slack obtida e relatada ao CNBC. A empresa não tomou posição sobre a lei, mas disse: “Essas são questões incrivelmente pessoais que afetam diretamente muitos de nós – especialmente as mulheres”, afirma a carta.

“Reconhecemos e respeitamos que todos temos pontos de vista profundamente diferentes”, continuou ele. “Como empresa, estamos com todas as nossas mulheres na Salesforce e em todos os lugares.”

Os representantes da Salesforce não puderam ser encontrados para comentar o assunto na tarde de sábado, mas Marc Benioff, o fundador e CEO da empresa, confirmou a oferta tweetando uma história da CNBC com um comentário.

“Ohana, se você quiser se mudar, vamos ajudá-lo a sair do Texas. Você escolhe”, tuitou o fundador e CEO da Salesforce, Marc Benioff, usando o termo havaiano para família.

A lei do Texas entrou em vigor em 1º de setembro, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a bloqueá-la. Na quinta-feira, o procurador Merrick Garland anunciou que o Departamento de Justiça processaria o Texas por causa da lei, que ele considerou “inconstitucional”.

A mudança da Salesforce ocorre quando muitos trabalhadores de tecnologia avaliam onde morar e trabalhar, já que muitas empresas oferecem aos trabalhadores a oportunidade de trabalhar remotamente por longos períodos. O Texas está entre os muitos estados que lidaram com funcionários e empresas de tecnologia.

A Salesforce pesquisou questões políticas no passado. Em 2015, Benioff protestou contra uma lei de liberdade religiosa de Indiana que a comunidade gay e lésbica disse que os visava. O CEO ameaçou reduzir a presença da Salesforce e parar de realizar reuniões no estado. Benioff atacou a lei em uma série de tweets e reuniu empresários que se opunham à lei, que o então governo sancionou. Mike Pence. A lei foi emendada e as proteções para a comunidade gay e lésbica também se tornaram lei.

Benioff e a Força de Vendas também lutaram na política de San Francisco. Eles contribuíram com US $ 7,9 milhões mais espaço em outdoors e um banco de telefone para ajudar a aprovar a Proposta C em 2018, uma grande medida tributária corporativa para arrecadar US $ 250 milhões a US $ 300 milhões anualmente em aumento de financiamento para os sem-teto.

