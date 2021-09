Toyota pode ter corrigido um problema fundamental com veículos elétricos

EV

Next Toyota, iniciado pelo conceito bZ4X, é dito Retém 90% da capacidade inicial da bateria Depois de uma década. A princípio, isso pode ser uma coisa pequena, mas significa que o carro deve ser capaz de atingir 90% de sua autonomia inicial após dez anos de uso.

A notícia é ótima se olharmos o que outras montadoras afirmam sobre a degradação da capacidade da bateria. A maioria dos veículos elétricos no mercado hoje retém até 80% de sua capacidade inicial após cerca de oito anos. Lembre-se de que esta é uma média de muitas ofertas no mercado e não deve ser considerada um dado adquirido.

Por que a deterioração da capacidade da bateria é um problema? OK, Assim como em smartphones ou laptopsCom o tempo, as baterias não serão tão boas quanto eram quando eram novas. Algumas pessoas trocam seus smartphones ou laptops mais cedo do que outras e nunca podem experimentar uma bateria que perdeu uma quantidade significativa de sua capacidade inicial.

Substituir a bateria de um smartphone ou laptop, nesse sentido, é tecnicamente viável para a maioria, senão todos, os dispositivos no mercado hoje. O custo de uma bateria nova não é grande e pode trazer uma nova vida ao dispositivo em questão.

No entanto, no caso dos carros elétricos do ano passado, o preço de uma bateria nova está na faixa de vários milhares (euros ou dólares), e isso pode significar metade ou mais da metade do seu valor de revenda hoje.

Com modelos de carros elétricos mais antigos, os proprietários enfrentam dois problemas antes de comprar, e um terceiro problema surge em segundo plano. Os primeiros dois fatores referem-se à faixa bastante baixa quando era nova, junto com a faixa atual depois que a bateria se deteriorou, e o terceiro é o custo de uma bateria de substituição que surge em um futuro não muito distante.

Isso é especialmente verdadeiro para a primeira série de carros elétricos no mercado hoje, que não se destacou no que diz respeito ao alcance. O terceiro problema a que me refiro é sobre a queda de alcance devido à deterioração inevitável da bateria, e custo da unidade de reposição.

As pessoas que compram esses veículos correm o risco de ficar com um veículo elétrico que perdeu mais da metade de sua capacidade inicial, tornando o alcance um problema urgente.

Por que eu digo que estou preso? Bem, esses clientes compraram carros elétricos usados ​​para evitar o custo inicial de um carro elétrico novo. Infelizmente, eles podem ter que pagar mais do que esses carros valem no mercado de carros usados ​​para substituir suas baterias e obter sua autonomia inicial de volta.

Isso pode parecer sem problemas, mas é um problema real, porque um veículo elétrico usado para o mercado de massa pode custar alguns milhares de dólares (ou euros, nesse caso), e sua bateria de reposição custa quase tanto quanto um carro.

Isso fará com que o carro tenha o dobro do valor do mercado de carros usados? Não, isso não vai acontecer. Na melhor das hipóteses, valeria mais do que apenas exemplos comparáveis ​​sem uma bateria substituída, mas aquele que paga por Substituição da bateria Ele perderá mais dinheiro de tudo.

Felizmente para quem parece preso nesta situação, existe a opção de ir a uma loja independente que irá substituir as células individuais da bateria. Ainda é caro, as próprias peças e o conhecimento para substituí-las com segurança não são baratos, mas trarão vida nova a uma bateria velha por uma fração do custo de uma bateria nova. Infelizmente, estamos longe do momento em que tais possibilidades de reparo serão tão populares quanto as oficinas tradicionais de reparo de motores.

Ele apresentou a Toyota e prometeu oferecer uma bateria que manteria noventa por cento de sua capacidade inicial ao longo de dez anos de uso. Embora os funcionários da marca japonesa não tenham dito se isso se aplica ao uso frequente de carregamento rápido ou como conseguir essa durabilidade, é o início de um movimento que vai melhorar os veículos elétricos para todos.

Com o tempo, o mercado alcançará a meta de durabilidade da bateria da Toyota e será comum que um veículo elétrico ofereça 90% de sua autonomia inicial após uma década de uso. Isso aumentará a revenda Valor para carros elétricos usadosAlém disso, mais confiança ao comprar um carro elétrico usado.

Felizmente para todos, a capacidade da bateria pode ser medida no revendedor autorizado da marca em questão. Portanto, se você estiver procurando um veículo elétrico usado, é aconselhável entrar em contato com o revendedor mais próximo para saber sobre o custo de uma verificação de bateria, juntamente com uma inspeção antes da compra, para garantir.

No caso dos híbridos plug-in da Toyota, a empresa estimou uma queda de 45 a 50 por cento na capacidade da bateria após uma década de uso, o que melhorou para uma queda de 35 a 40 por cento para o modelo de segunda geração. As versões elétricas apenas chinesas do C-HR / IZOA vêm com maior durabilidade, que se aproxima de 75 a 80 por cento do Capacidade inicial Depois de uma década.

Uma vez que os fabricantes de automóveis encontrem maneiras de tornar as baterias mais duráveis, os carros elétricos usados ​​terão uma vida útil mais longa sem altos custos de reparo para seus proprietários. Com o tempo, as oficinas de conserto de baterias se tornarão mais comuns e os técnicos aprenderão como diagnosticar e consertar baterias de veículos elétricos com segurança (até mesmo substituindo-as).