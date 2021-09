El Salvador compra dip quando a lei do Bitcoin entra em ação, 101 Bored Ape NFTs são vendidos por US $ 24 milhões, Ucrânia aprova legislação sobre criptografia: Hodler’s Digest, 5 a 11 de setembro

Vindo todo sábado Hodler’s Digest Isso o ajudará a acompanhar todas as notícias importantes que aconteceram nesta semana. Melhores (e piores) cotações, adoção e regulamentação principais, principais moedas, previsões e muito mais – uma semana no Cointelegraph em um link.

As principais notícias desta semana

O Verkhovna Rada aprovou na quarta-feira o projeto de lei “Ativos Virtuais”, que reconhece legalmente as criptomoedas no país pela primeira vez.

Anastasia Pratko, do Ministério da Transformação Digital, disse que a lei permite que as empresas lancem mercados de ativos digitais na Ucrânia e permite que os bancos “abram contas para empresas de criptografia”.

No início desta semana, o Panamá também apresentou um projeto de lei que visa reconhecer o Bitcoin (BTC) como um Opção alternativa de pagamento Habilite o uso gratuito de ativos criptográficos.

A Rússia também participou da ação, com Anatoly Aksakov – chefe do Comitê da Duma do Estado Russo no Mercado Financeiro – alegando que os legisladores agora estão estudando a ideia de Reconhecimento da indústria de mineração de criptomoedas Como uma forma de empreendedorismo de acordo com as leis comerciais locais.

A Yuga Labs, criadora do popular projeto NFT Bored Ape Yacht Club, vendeu um lote de 101 macacos simbólicos por US $ 24 milhões esta semana.

O leilão foi encerrado em 10 de setembro e realizado pela Sotheby’s, que estimou que a coleção seria vendida entre US $ 12 milhões e US $ 18 milhões. Dado que o lance vencedor foi de $ 24 milhões, cada macaco chato no grupo foi avaliado a um preço médio de perto de $ 241.000, ou 71,24 éter (ETH), hora da publicação. O valor está bem acima do preço mínimo no mercado secundário da OpenSea de 34 ETH ($ 115.000 no momento da redação).

Em alguns casos raros de FUD não fúngico, surgiram relatos no início desta semana de que a NFL havia banido todas as equipes e membros do Criptomoeda CareE anúncios e vendas de NFT. A liga parece estar interrompendo o hype da criptografia até que elabore uma estratégia para “arte e cartões digitais de esportes”.

Enquanto a MicroStrategy continua acumulando grandes quantidades de bitcoin sob o CEO Michael Saylor, os estrategistas presumiram que os principais executivos da empresa podem não gostar muito do modelo de negócios atual.

Recentes arquivamentos junto à Securities and Exchange Commission revelaram que os principais executivos da empresa, como o CFO Fung Lu e o diretor de tecnologia Timothy Lang, venderam ações em agosto deste ano, exercendo cerca de 30% das opções que receberam como compensação. O próprio Saylor não vendeu nenhuma ação desde 2012.

Matt Malley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co. , que as decisões podem refletir preocupações sobre a viabilidade a longo prazo do “modl hodl” de Saylor e seu forte compromisso em vincular estreitamente o destino da empresa ao preço do BTC aumentando ao longo do tempo.

Os executivos seniores não vendem ações se pensam que vão subir. “É apenas um mau sinal, não importa como você o faça”, disse Malley.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, revelou na segunda-feira que o governo cortou 200 BTC em preparação para Ativar código Bitcoin Terça. O ouro digital é legalmente reconhecido por lei.

Enquanto o preço do BTC despencou após o grande evento noticioso, Bukele não se preocupou com o fato de o governo “ter comprado a queda” por Compre mais 150 Bitcoin Durante o auge das vendas pesadas, o preço caiu para menos de $ 43.000.

Com relação à lei do bitcoin, foi informado que Javier Argueta, assessor jurídico do Conselho da Presidência de El Salvador, Esclareça os compromissos de negócios um dia antes da sua entrada em vigor. Argueta afirmou que as empresas são obrigadas a ter uma carteira criptográfica e aceitar o BTC dos clientes – mas também podem optar por receber o BTC ou o USD assim que a transação for liquidada.

O jornalista Aaron van Weerdom tuitou sobre sua aventura em McDonald’s El Salvador Na terça-feira, para ver se conseguia fazer uma compra com a BTC, para sua surpresa, ele conseguiu fazer o upload do cardápio do café da manhã com o novo curso legal.

Andrew Fenton, da Cointelegraph, perguntou a algumas das mentes mais brilhantes da criptografia sobre como se preparar para o fim de uma corrida de touros e obteve sua opinião sobre como as métricas da cadeia podem ser usadas para prever um crash do mercado.

Na série de duas partes, há conjuntos de opiniões contrastantes sobre a previsibilidade do inverno criptográfico que se aproxima, como Bobby Lee – irmão do fundador da Litecoin, Charlie – jura por uma escola de pensamento um “ciclo de redução de preços pela metade”.

Enquanto isso, Scott Melker da Quantum Economics, Scott Melker da Quantum Economics, acha que é melhor jogar pelo seguro e obter lucros enquanto mantém um portfólio que não exige que você preveja eventos com antecedência.

Vencedores e perdedores

No final da semana, o bitcoin está em $ 45.529, éter em $ 3.305 e XRP em 1,07 USD. Valor total de mercado em $ 2,05 trilhõesE de acordo com Para CoinMarketCap.

Entre as 100 principais criptomoedas, os três maiores ganhadores semanais são Quant (QNT) Com 88,16%, Phantom (FTM) por 69,43% e Algorand (Algo) em 59,54%.

Os 3 maiores perdedores em altcoins da semana são Telcoin (telefone) Por -24,70%, Revain (REV) Por -24,16% e Uniswap (UNI) em -24,38%.

Citações mais inesquecíveis

“Então, por que devemos regulamentar tokens digitais puramente especulativos? E se regulamentarmos esses tokens, isso os levará a acreditar que são investimentos de boa fé? Ou seja, a participação da FCA lhes dará um” efeito halo “que aumenta expectativas irreais para a proteção do consumidor ? ”

Charles Randle, Presidente da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido

O pagamento das criptomoedas deve ser feito por meio de canais regulares de pagamento. Caso contrário, deve ser considerado minado e imposto sobre ganhos de capital deve ser cobrado. Isso é como uma divulgação voluntária. ”

Rama Subramaniam GandhiEx-Vice-Governador, Banco da Reserva da Índia

“Os comerciantes se beneficiarão muito de um modelo de criptomoeda, em que as taxas de rede do cartão são completamente removidas da equação e os custos de transação são suportados pelo cliente / pagador.”

Pós-pago

“Nos próximos anos, muitos Estados-nação usarão a criptografia como parte de sua política monetária, seja como reservas em seus bancos centrais ou usando barras de criptografia para liquidações do banco central, […] Ou talvez apenas pegue uma criptomoeda – como El Salvador fez – e transforme-a na moeda nacional. ”

Charles HoskinsonFundador cardano

“Criptomoeda não é apenas Bitcoin sendo comprado como uma proteção contra a má política fiscal. Mas talvez, o mais importante, seja a Web 3.0. É uma Internet de transferência de valor.”

Mike NovogratzCEO da Galaxy Digital

“Todo mundo tem que esperar para ver o que a SEC apresentará como lei. Parece que a Coinbase quer levar a SEC a um tribunal como o XRP e provar que violou seu estatuto.”

Alex MashinskyCEO e cofundador da Celsius Network

“Embora seja o inverso, porque o ouro deixou de ser dinheiro para ser uma classe de ativos na década de 1970, e o bitcoin meio que deixou de ser uma classe de ativos para ser uma moeda ou dinheiro também.”

Joren Timer, Diretor da Fidelity Investments

A Securities and Exchange Commission repetidamente pediu ao nosso setor para ‘falar conosco, vamos lá’. “Fizemos isso aqui. Mas tudo o que sabemos hoje é que podemos manter Lend fora do mercado indefinidamente sem saber por que ou podemos ser processados.”

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase

Prevendo a semana

No início desta semana, o mercado de criptomoedas em geral experimentou um movimento significativo de baixa nos preços liderado pelo líder de mercado Bitcoin. O BTC está cerca de US $ 10.000 abaixo de seu preço acima de US $ 50.000.

O mercado de altcoin seguiu a ação de preços baixistas do BTC em sua maior parte, embora Solana (SOL) pareça ter feito seu próprio caminho. O ativo terminou em uma tendência de alta durante a semana, com o preço subindo após inundar o mercado, enquanto o Bitcoin e outros ativos pareciam estar se estabilizando. SOL teve seu melhor preço pessoal esta semana, atingindo um recorde histórico de cerca de US $ 217.

O blockchain principal da SOL funciona de maneira semelhante ao Ethereum no sentido de que é um blockchain para a construção de soluções. Solana tem visto um interesse crescente nas portas NFT e DeFi, que representam duas das maiores tendências de criptografia.

Mercuryo COO e co-fundador Greg Wiseman expressou que uma meta de preço de $ 500 para o SOL até o final de 2021 está fora de questão. “O crescimento de Solana parece imitar o crescimento de Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB), e a oferta de $ 500 pode acabar sendo conservadora”, disse Wiseman à Cointelegraph.

FUD da semana

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, criou alvoroço esta semana após tweetar 21 posts sobre o recente “comportamento pouco claro” da SEC.

Na terça-feira, Armstrong afirmou que a agência de fiscalização ameaçou processar a Coinbase se ela lançar sua moeda baseada em dólares americanos.USDC) um programa de empréstimo que a SEC confirmou ser uma garantia.

De acordo com Armstrong, a bolsa de criptomoedas abordou a SEC de boa fé para fornecer um resumo sobre o projeto. No entanto, a resposta do implementador foi muito agressiva e não forneceu nenhuma explicação de por que definiu o programa de empréstimos como garantia.

“Eles se recusam a nos dizer por que pensam que se trata de segurança e, em vez disso, chamam vários registros de nós (nós cumprimos), exigem certificação de nossos funcionários (nós cumprimos) e depois nos dizem que vão nos processar se prosseguirmos com o lançamento , sem nenhuma explicação do porquê ”, disse ele.

Para variar, em alguns FUDs não vinculados aos Estados Unidos, foi relatado na terça-feira que a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia, ou SEC, suspendeu temporariamente os serviços da filial local da criptomoeda Huobi. A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia também recomendou a revogação de sua licença de operação com o Ministério das Finanças.

Huobi, com a marca DSDack na Tailândia, recebeu um comentário depois A estrutura operacional e de gestão foi considerada inconsistente com os regulamentos locais. A Securities and Exchange Commission (SEC) confirmou que relatou pela primeira vez a violação de conformidade a uma crypto exchange em fevereiro, e deu a ela até o final de agosto para consolidar seu trabalho.

No entanto, após não ter resolvido os problemas, a Securities and Exchange Commission prescreveu e deu à empresa três meses para devolver todos os ativos aos seus clientes.

O Bitcoin caiu esta semana, já que o preço caiu de cerca de US $ 52.300 na terça-feira para menos de US $ 43.000 no dia seguinte – marcando um dos dias mais voláteis do ano.

O momento coincidiu com o dia em que El Salvador abriu um curso legal para o BTC, fazendo com que alguns críticos ligassem os pontos e afirmassem que as baleias conspiraram para tirar peixes da água em meio a um evento noticioso que deveria ter sido um sinal de alta.

O comerciante e analista Scott Melker, conhecido como “O Lobo de Todas as Ruas”, culpou os comerciantes de alto volume, dizendo: “Deixe as baleias despejarem bitcoin no dia em que El Salvador o tornar com curso legal.”

“O tamanho real também está à venda”, acrescentou.

