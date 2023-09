Norwegian, Carnival, HP Inc., Nvidia, AMC, AT&T e mais movimentadores do mercado de ações

Norwegian Cruise Line (ticker: NCLH) e Carnival (CCL) foram atualizados para comprar da Neutral em Redburn. As ações norueguesas subiram 4,2%, enquanto as ações da Carnival subiram 3,8%. Os analistas da Redburn mantiveram sua recomendação para a Royal Caribbean (RCL) em Neutra. As ações da Royal Caribbean subiram 1,3%.

As ações da HP Inc caíram. (HPQ) subiu 3,1% depois que a Berkshire Hathaway (BRK.B) de Warren Buffett revelou que havia vendido 5,5 milhões de ações da fabricante de computadores pessoais e impressoras. Esta foi a primeira venda de ações da HP

Já a Berkshire Hathaway adquiriu uma participação de 12% na empresa no início de 2022.

O IPO da Arm Holdings foi cotado a US$ 51 por ação, no topo da faixa esperada, dando à empresa de design de chips uma avaliação de US$ 54,5 bilhões em uma base totalmente diluída. As ações da Arm começarão a ser negociadas quinta-feira na Nasdaq sob o símbolo de ações “ARM”. Antes da estreia da Arm, as ações de seus colegas fabricantes de chips eram negociadas de forma mista. As ações da Nvidia (NVDA) subiram 0,1%, as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) listadas nos EUA subiram 0,9%, as ações da Intel (INTC) caíram 0,8% e as ações da Qualcomm (QCOM) subiram 0,7%.

As ações da AMC Entertainment (AMC) subiram 4,4% após a rede de cinemas Oferta concluída do mercado de açõesarrecadando cerca de US$ 325,5 milhões.

As ações da AT&T (T) saltaram 3,3% depois que a empresa de telecomunicações disse que espera um fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de US$ 4,5 bilhões a US$ 5 bilhões.

O fornecedor de semicondutores Semtech (SMTC) prevê uma perda fiscal no terceiro trimestre de 9 centavos a 22 centavos por ação, sobre receitas de US$ 190 milhões a US$ 210 milhões. Os analistas estimaram lucro ajustado de 12 centavos por ação e receita de US$ 247,7 milhões. No entanto, as ações subiram 2,6% após caírem no início da sessão.

Etsy

(ETSY) subiu 2,6%, para US$ 66,22, depois que o mercado online atualizou para Outperform de Peer Performance na Wolfe Research com um preço-alvo de US$ 100.

First Solar (FSLR) subiu 1% depois que a empresa de tecnologia solar foi atualizada para superar o desempenho do mercado na BMO Capital. As ações caíram 5,8% na quarta-feira.

As ações da Ford (F) caíram 0,2% e as ações da General Motors (GM) caíram 0,6% antes do prazo final de quinta-feira para a greve do sindicato United Auto Workers. O presidente do UAW, Sean Fine, disse na quarta-feira que o sindicato e as três grandes montadoras, incluindo a Stellantis (STLA), permanecem “muito distantes” nas principais prioridades do sindicato em relação aos aumentos salariais, e que o UAW está se preparando para entrar em greve. táticas logo depois das 23h59 de quinta-feira.

As ações da Delta Air Lines (DAL) eram negociadas estáveis. A companhia aérea reduziu sua projeção de lucros para o terceiro trimestre para uma faixa de US$ 1,85 a US$ 2,05 por ação, de uma faixa anterior de US$ 2,20 a US$ 2,50, mas sua perspectiva de receita era otimista.

Relatórios de lucros são esperados após o fechamento na quinta-feira da empresa de software Adobe (ADBE), da construtora Lennar (LEN) e do leilão de automóveis online.

Ford (F) Q2 2022 vendas nos EUA

Copart (CPRT).

Escreva para Joe Woelfel em joseph.woelfel@barrons.com