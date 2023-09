A greve do UAW está chegando. Ações para comprar, vender e observar com atenção.

O contrato de trabalho entre a United Auto Workers e a montadora Detroit-Three expira à meia-noite de quinta-feira. Nenhum acordo foi alcançado e Wall Street acredita que uma greve está quase garantida.

Se ocorrer uma greve, os investidores precisarão saber o que fazer com as ações do setor automotivo. O período de inatividade prolongado também poderá afetar outros setores e o crescimento económico geral nos Estados Unidos durante o final de 2023. No entanto, navegar por tudo isto não tem de ser stressante. Haverá também algumas ações para comprar após o que está acontecendo.

Manter as coisas em perspectiva

O novo presidente do UAW, Sean Fine, tem talento para propostas emocionantes e literalmente devastadoras

motor ford



(F),

Motores Gerais



(General Motors), controladora Chrysler

Stellantis



(STLA). É um pouco preocupante para os investidores e é uma das razões pelas quais Street acredita que é provável que haja algum tempo de inatividade.

Além disso, a greve terá impactos abrangentes. Grandes números, a maioria na casa dos milhares de milhões, serão apresentados diariamente, mas quaisquer greves acabarão por ser resolvidas, e a maior parte da actividade económica, como a produção e compra de carros novos, mudará para meses diferentes no calendário.

Os carros são importantes para a economia, mas considere o acordo comercial entre eles

Serviço de encomendas unidas



(UPS) e o sindicato Teamsters afetaram cerca de 340 mil trabalhadores. Menos de 150.000 trabalhadores são afectados pelas actuais negociações. Há mais do que 160 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos

Números, números, números

O número de trabalhadores diretamente afetados pela greve é ​​pequeno. O impacto global na economia dos EUA também não é grande.

O Anderson Economics Group estimou o custo para a economia dos EUA como resultado da greve do UAW em aproximadamente 500 milhões de dólares por dia. A greve de 10 dias representa cerca de 0,02% da produção económica anual total dos EUA.

Anderson dá à indústria automobilística um multiplicador econômico de cerca de duas vezes, o que significa que para cada dólar que os trabalhadores não gastam por causa de uma greve, isso terá um impacto de US$ 2 na economia devido à perda de salários, produção, vendas de revendedores e compras de café com leite nas lojas. .

Starbucks



(SPÓX). Os investidores podem usar esse número e o multiplicador para acompanhar os efeitos.

Quanto às empresas automobilísticas, General Motors, Ford e Stellantis detêm cerca de 40% da participação de mercado dos EUA para automóveis e caminhões leves. A produção norte-americana do trio chega a quase US$ 1 bilhão por dia, excluindo os domingos. As empresas de peças automotivas perderam cerca de 0,3% das vendas anuais a cada 10 dias de greve, observou Joseph Spaak, analista do UBS, em um relatório esta semana.

É isso que está em risco para as empresas. Para os consumidores, a produção reduzida de automóveis significa uma oferta reduzida de veículos novos e preços mais elevados para veículos novos e usados, bem como taxas de seguro automóvel mais elevadas. As taxas de seguro estão vinculadas ao valor dos veículos.

As seguradoras estão na mira

O analista do JPMorgan, Jimmy Bhullar, observou em um relatório de setembro que o aumento dos preços dos automóveis representa obstáculos para seguradoras como

Allstat



(todos) e

gradual



(Bajr). O problema é que as taxas de seguro ficam aquém do aumento dos preços dos automóveis, pressionando as margens de lucro. Bhullar gosta de ambas as ações e é uma compra, em parte porque as margens de lucro se recuperaram depois que a pandemia restringiu a produção de automóveis e elevou os preços dos automóveis. No entanto, o rebote será atrasado se houver um golpe longo. Os investidores podem querer esperar para ver o que acontece antes de entrar nas ações de seguros de automóveis.

Por que os estoques de peças automotivas podem brilhar?

As ações dos produtores de autopeças, que também estiveram fracas nas últimas semanas, podem brilhar.

Aptivo



(IPTV),

BorgWarner



(Boa), e

Móvel eu



As ações (MBLY) caíram mais de 10% em média nos últimos dois meses.

O analista do UBS, Joseph Spak, tem classificações de compra para todas as três ações. Isto deve-se em parte ao recente declínio e em parte porque todos os três têm no horizonte um crescimento acima da média devido aos negócios associados a veículos eléctricos e automóveis autónomos.

Por que a Ford e a GM poderiam se recuperar

As ações da General Motors, Ford e Stellantis caíram cerca de 16% em relação aos máximos das últimas 52 semanas, em média, com a maior parte desse declínio a ocorrer nos últimos dois meses, à medida que a retórica trabalhista se intensificava. o



Standard & Poor’s 500

Plana nos últimos dois meses. Eles estão claramente prevendo uma greve.

Agora a greve está chegando ao fim e será eventualmente resolvida. Muitos em Wall Street, incluindo John Murphy, analista do Bank of America Securities, e Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, apontam que as ações das montadoras tendem a se recuperar após a conclusão do negócio. Isto parece uma oportunidade.

Também parece uma razão para evitá-lo

motor toyota



(TM) estoque por algum tempo. As ações subiram cerca de 18% nos últimos dois meses. A Toyota pode ser a vencedora da greve, mas é uma vencedora no curto prazo.

Estoques de automóveis de longo prazo

No entanto, o mau negócio pode continuar a pesar sobre as ações da Ford, GM e Stellantis. diz o analista da Wedbush, Dan Ives Barão Esses aumentos salariais anuais de 5% poderiam colocar GM, Ford e Stellantis em desvantagem competitiva em relação a participantes não sindicalizados, incluindo

Rivian Carros



(Corvo) e

Tesla



(Tesla).

Tanto os trabalhadores do sector automóvel como as empresas irão provavelmente declarar vitória quando o acordo for fechado. É difícil saber exatamente com que rapidez os salários aumentarão. As ofertas de automóveis tendem a incluir aumentos salariais e pagamentos fixos. Qualquer coisa que inclua um aumento anual de 4% é bom.

A inflação foi em média de aproximadamente 4% durante a vigência do contrato de trabalho atual, em comparação com 2% durante a vigência do contrato anterior. Os salários de produção do UAW na década de 2019 ficaram na faixa de US$ 32 por ação, de acordo com o Federal Reserve. O salário médio por hora nos Estados Unidos é Cerca de US$ 32,50De acordo com o Bureau de Estatísticas Trabalhistas.

Os salários devem aumentar, mas o quanto aumentarão poderá determinar se a GM, a Ford e outros serão capazes de lutar eficazmente contra a Tesla por um futuro de veículo eléctrico.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com