Fontes: China pede aos principais bancos que escalonem e ajustem suas compras de dólares

XANGAI (Reuters) – O banco central da China pediu a alguns dos maiores credores do país que se abstivessem de liquidar imediatamente suas posições cambiais no mercado e mantivessem posições abertas por um período de tempo, a fim de aliviar a pressão negativa sobre o yuan. Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram.

Como parte desta “diretiva de janela” informal, foi solicitado aos bancos que não liquidassem as suas posições nos mercados cambiais interbancários após quaisquer vendas de dólares americanos a clientes, até que a sua posição cambial à vista atinja um determinado nível, disseram as fontes.

A maioria dos bancos está autorizada a operar uma posição líquida curta ou longa em moeda estrangeira nos mercados à vista do dólar e do yuan, dentro de limites especificados.

Esta medida significa efectivamente que algumas grandes compras de dólares por parte das grandes empresas serão absorvidas pelos bancos e permanecerão nas suas contas durante algum tempo, reduzindo parcialmente a pressão descendente sobre o declínio do yuan.

A directiva surgiu após uma reunião realizada pelo Banco Popular da China com alguns bancos comerciais no início desta semana, disseram as fontes. Os bancos também foram informados de que as empresas que solicitem compras de 50 milhões de dólares ou mais terão de obter a aprovação do banco central, informou a Reuters.

O yuan chinês perdeu mais de 5% em relação ao dólar até agora este ano, sendo negociado a 7,2735 por dólar na quinta-feira, tornando-se uma das moedas com pior desempenho na Ásia em 2023.

O Banco Popular da China (PBOC) não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Semana de ouro

Os mais recentes esforços do Banco Popular da China para suavizar os movimentos cambiais ocorrem antes do feriado da Semana Dourada da China, no início de Outubro, que tradicionalmente regista um boom nas viagens ao exterior e na procura do dólar.

As fontes que receberam a directiva disseram que os bancos também foram instruídos a encorajar os seus clientes a pararem de comprar dólares.

O aumento dos spreads de rendimento com outras grandes economias, especialmente os Estados Unidos, e uma recuperação económica hesitante aumentaram a pressão sobre o yuan. O seu declínio contínuo também levou a um mercado desequilibrado, com os exportadores a manterem os seus lucros em dólares em depósitos, em vez de os converterem em yuan, ou renminbi, como a moeda local é conhecida na China.

“A fonte da fraqueza do renminbi é simplesmente que as taxas de juro na China são baixas, a actividade na China é lenta e, portanto, a taxa de retorno do capital marginal investido na China não é tão grande como noutros lugares, e isso afecta os fluxos de capital.” Syed disse Mathur, Chefe de Estratégia Macro, Ásia-Pacífico e Pesquisa de Mercados Emergentes do BNP Paribas.

Transgressão

A Autoridade de Autorregulação Cambial da China disse na segunda-feira que abordará firmemente os riscos de sobrevalorização do yuan e prometeu tomar medidas quando necessário para corrigir atividades unilaterais e pró-cíclicas, de acordo com um comunicado publicado pelo Banco Popular da China.

Nos últimos meses, a China intensificou os seus esforços para abrandar o ritmo do declínio do yuan, estabelecendo consistentemente um ponto médio mais forte do que o esperado. No início deste mês, anunciou que iria aumentar a oferta de dólares, reduzindo a quantidade de divisas que os bancos devem reservar.

As autoridades chinesas “estão simplesmente facilitando o ciclo”. Ela quer evitar o comportamento de rebanho. Você deseja evitar um cenário em que o mercado sinta que pode perder o controle. Portanto, apenas utiliza diferentes ferramentas administrativas para facilitar a movimentação de preços”, disse Mathur.

Fontes disseram à Reuters no mês passado que os reguladores cambiais da China pediram a alguns bancos que reduzissem ou adiassem as suas compras de dólares americanos, a fim de abrandar o declínio do valor do yuan.

(Reportagem da redação de Xangai; edição de Shri Navaratnam)

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.