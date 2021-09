O monitor de jogos Samsung CRG9 Giant Custa $ 200 Agora

O Samsung CRG9 49 Inch Monitor é um monitor de jogos incrível. Apresentando uma curvatura imersiva de 1800R, é capaz de mergulhar você em uma profundidade maior em tudo o que você faz, seja no jogo ou não. No entanto, como você pode imaginar, seu preço geralmente é tão incrível quanto seu tamanho. Hoje, porém, é um pouco menos.

Por enquanto, você pode obter os melhores resultados com seu monitor de jogos para três pessoas. Em vez de US $ 1100, o Samsung CRG9 de 49 polegadas é Atualmente $ 900 na AmazonCombinando o menor preço de tela até o momento. Como uma das telas mais envolventes do mercado, ela oferece uma tela curva com proporção de 32: 9, HDR de 1.000 nit brilhante e baixo atraso de entrada. O monitor 1440p também suporta AMD FreeSync 2, bem como uma alta taxa de atualização de 120Hz.



Samsung CRG9 de 49 polegadas Este é um monitor de jogos Samsung 1440p de 49 polegadas. O monitor curvo 1800R exibe uma taxa de atualização de 120 Hz e suporta sincronização adaptativa FreeSync 2.

Se você optou por um PlayStation 5 e atualmente deseja aumentar o armazenamento do seu console, Samsung 980 Pro SSD Atualmente está sendo oferecido com seu melhor preço na Amazon. Normalmente $ 230, o modelo NVMe de 1 TB agora está disponível por $ 180, 20 por cento a mais do que o preço de tabela. Uma das poucas unidades que atendem (e excedem) os requisitos de velocidade da Sony, e também é uma das Nossas escolhas para os melhores SSDs M.2 para PS5. Observe, entretanto, que você terá que comprar um dissipador de calor compatível próximo a ele e instalá-lo você mesmo. A Samsung planeja lançar um modelo com dissipador de calor embutido ainda este ano.

Não é um jogador? Não se preocupe: também encontramos muitas ofertas não relacionadas a jogos em que você pode estar interessado hoje. Agora, por exemplo, você pode associar um arquivo iPad Mini em breve O mais recente Apple Pencil atualmente disponível com um de seus melhores preços. Até 29 de setembro, ou até que os estoques acabem, Woot vende a caneta de segunda geração Membros do Amazon Prime por US $ 110 em vez de US $ 125 – US $ 10 tímido do ponto mais baixo de todos os tempos da Amazon. Ao contrário de seu antecessor, que carrega desajeitadamente através da porta Lightning, o mais recente Apple Pencil pode carregar sem fio enquanto magneticamente conectado ao lado do mais recente iPad Pro, iPad Mini ou iPad Air. Observe, no entanto, que não funciona com o futuro, IPad básico.



Apple Pencil (2ª geração) O Apple Pencil de segunda geração melhora tudo o que tornou o original um acréscimo essencial para qualquer proprietário de iPad. O modelo mais recente oferece uma experiência de desenho quase idêntica ao Apple Pencil original, mas com algumas melhorias de qualidade de vida.

Se você está procurando um laptop acessível que se destaque no básico, a configuração de baixa especificação é Minha colega Monica Chen recomenda fortemente Caiu $ 200 na Best Buy. Normalmente $ 529, era O varejista está vendendo temporariamente Acer Chromebook Spin 713 com 4 GB de RAM, unidade de estado sólido de 64 GB, Intel 10ª geração Core i3 por $ 330.

Também na Best Buy, você pode obter um grande desconto neste enorme laptop para jogos da Asus. Normalmente 1000 USD O laptop para jogos TUF tem um ótimo valor por US $ 800. Ele tem uma tela de 17,3 polegadas capaz de uma taxa de atualização de 144 Hz, tem um processador Intel Core i5-11260H de 11ª geração, 8 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e, mais notavelmente, o chip gráfico RTX 3050 Ti da Nvidia. Contanto que você não se importe com o fato de que esta não é uma máquina muito portátil, você terá um bom negócio.



Asus TUF Gaming 17.3. Laptop Este laptop para jogos possui uma tela de 17,3 polegadas com uma taxa de atualização de 144Hz. A maioria dos jogos deve rodar bem em configurações gráficas de médio a alto, graças ao chip gráfico Nvidia RTX 3050 Ti, que funciona em conjunto com um processador Intel Core i5 de 11ª geração. Ele também oferece suporte a Thunderbolt 4, saída HDMI e Wi-Fi 6.



