Ações asiáticas caem à medida que a venda de títulos estimula os mercados

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram para o máximo de 16 anos, acima de 4,85%

Iene salta. Autoridades japonesas não confirmaram a intervenção

A alta do dólar empurra as moedas asiáticas para baixo

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas caíram para mínimas de 11 meses nesta quarta-feira, à medida que a turbulência persistente nos mercados de títulos globais levou os rendimentos dos EUA aos níveis mais altos em 16 anos, desafiando as avaliações das ações e piorando o apetite por ativos mais arriscados em geral.

Um aumento nos rendimentos do Tesouro elevou o dólar para novos máximos, com apenas o iene a mostrar alguma resistência no meio de especulações de que as autoridades japonesas poderão estar a intervir nos bastidores.

O iene ultrapassou 150 ienes por dólar na tarde de terça-feira em Londres, antes de subir repentinamente para 147,3 ienes.

Não houve confirmação de Tóquio, já que o ministro das Finanças e o principal diplomata monetário do Japão não comentaram diretamente a medida. O preço do iene nas últimas negociações atingiu 149,18 ienes por dólar.

Entretanto, dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado fizeram com que o rendimento das obrigações a 10 anos subisse quase doze pontos base na terça-feira e subisse mais quatro pontos base na Ásia, atingindo brevemente 4,85% pela primeira vez desde 2007.

Até mesmo o rendimento dos títulos japoneses de 10 anos, definido pelo Banco do Japão, subiu 4,5 pontos base, para o nível mais alto em uma década, apesar da oferta do Banco do Japão de comprar US$ 4,5 bilhões em títulos na quarta-feira.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu mais de 1% pelo segundo dia consecutivo. O Nikkei do Japão (.N225) caiu 1,8%.

Os futuros do S&P 500 caíram 0,3% e os futuros europeus caíram 0,2%.

“Com a taxa livre de risco subindo, as pessoas não precisam realmente alocar seu dinheiro em investimentos de curto prazo”, disse Mel Siew, gerente de portfólio da Muzinich & Co em Cingapura. O S&P 500 caiu 1,4% na terça-feira.

Uma vez que a mudança não foi acompanhada por uma grande mudança nas medidas de mercado das expectativas de inflação, os rendimentos dos EUA em termos reais – subtraindo a inflação – também estão nos seus níveis mais elevados em quase 15 anos e sugando dinheiro de todos os cantos para o dólar.

As obrigações dos mercados emergentes da Ásia estão sob pressão e o baht tailandês, o dólar taiwanês, o ringgit malaio, a rupia indonésia e a rupia indiana estão todos em mínimos ou perto deles, com alguns bancos centrais a intervir para conter a maré.

Esperando que algo quebre

A valorização do dólar empurrou o euro para o seu nível mais baixo em dez meses, a 1,0448 dólares durante a noite, e a libra esterlina para o seu nível mais baixo em sete meses, a 1,20535 dólares.

Ambos foram negociados perto desses níveis na quarta-feira.

Quanto ao iene, caiu além do lado fraco em 149 em relação ao dólar, indicando algumas dúvidas sobre se o Ministério das Finanças japonês tinha realmente ordenado a intervenção, embora isso tenha sido suficiente para acalmar os vendedores a descoberto.

“Devemos ser cautelosos em relação ao par porque ele está oscilando em torno de níveis que são sensíveis para as autoridades japonesas, mesmo depois do choque desconhecido”, disse Ryota Abe, economista da Sumitomo Mitsui Banking Corporation em Singapura.

A US$ 0,6304, o dólar australiano foi mantido perto de uma baixa de 11 meses, enquanto o dólar da Nova Zelândia ficou um pouco acima de um nível semelhante depois que o banco central deixou as taxas de juros inalteradas e deu poucos sinais de um aumento iminente.

“Neste momento, o mercado cambial é um espectador, observando os títulos do Tesouro e esperando que algo rompa”, disse Kit Jukes, estrategista do Société Générale.

Os responsáveis ​​da Reserva Federal acreditam que o aumento dos rendimentos da dívida de longo prazo do Tesouro dos EUA ainda não fez soar o alarme.

Nos mercados de matérias-primas, um dólar mais forte ajudou a manter os preços do petróleo sob controlo e os rendimentos mais elevados também pesaram sobre o ouro.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em US$ 90,87 por barril nas últimas negociações, depois de atingirem US$ 97,69, máxima em 11 meses, na semana passada.

O ouro à vista atingiu o menor nível em sete meses, de US$ 1.814 a onça, na terça-feira, e ficou em US$ 1.819.

Relatórios de Tom Westbrook. Edição de Jamie Freed, Kim Coghill e Simon Cameron-Moore

