Novak Djokovic se recupera de uma desvantagem de dois sets no Aberto dos Estados Unidos para vencer uma partida épica

Novak Djokovic sobreviveu ao susto na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, lutando para vencer uma partida de cinco sets por 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 sobre o compatriota sérvio Laslo Jare.

Eram quase 2 da manhã quando a partida finalmente terminou, mas muitos fãs ficaram para assistir Djokovic completar sua recuperação de dois sets a menos pela oitava vez em um Grand Slam, de acordo com o ATP Tour.

A vitória garantiu as esperanças de Djokovic de conquistar o 24º lugarsim O título do Grand Slam ainda está vivo, enquanto ele busca igualar o recorde de Margaret Court e ampliar o seu próprio recorde masculino.

“Espero que gostem do show. Não foi divertido para mim, principalmente nos dois primeiros sets”, disse Djokovic aos fãs, segundo noticiado pela ATP. “Foi uma das partidas mais difíceis que joguei aqui em muitos anos. Um grande obrigado a Laslo porque ele jogou um dos melhores tênis que já o vi jogar.

O saque de Jerry nos dois primeiros sets foi impenetrável, até mesmo para Djokovic, que é considerado um dos melhores retornadores do jogo. O número 32 do ranking realizou todos os jogos de serviço nos dois primeiros sets, ganhando 18 dos 20 pontos de primeiro serviço no segundo set, de acordo com o Aberto dos Estados Unidos.

Depois disso, Djokovic mostrou toda a perseverança e habilidade que o levou a 23 títulos de Grand Slam.



Perdendo dois sets e enfrentando uma grande reviravolta, ele quebrou o saque de Jerry pela primeira vez na partida na primeira oportunidade do terceiro set, ganhando um break point após um impressionante rali de 26 arremessos.

Isso aconteceu depois que Djokovic deu a si mesmo uma “conversa estimulante no espelho” ao deixar a quadra no intervalo após os dois primeiros sets, disse ele depois, segundo a Reuters.

“Tive que me forçar a me levantar, levantar um pouco o ânimo. Já fiz isso muitas vezes antes na minha carreira e funciona. Não funcionou muitas vezes, mas esta noite funcionou e estou grato.”

A partir daí, Djokovic parecia ter o controle da partida, mesmo com Jerry quase quebrando no terceiro game do quarto set.

Na próxima rodada, o jogador de 36 anos enfrentará o croata Borna Gogo, qualificado pela quarta rodada.