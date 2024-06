YouTube Premium ganha cinco novos recursos

A versão gratuita do YouTube funciona muito bem (apesar do atual desastre com o bloqueio de anúncios), mas se você a usa muito, a assinatura premium é na verdade um bom negócio. Você não apenas pula a maioria dos anúncios, baixa vídeos para reprodução off-line e obtém acesso ao YouTube Music Premium, mas também tem a oportunidade de experimentar novos recursos antes de outros YouTubers.

O YouTube adicionou hoje cinco novos recursos para assinantes do YouTube Premium – dois dos quais agora estão amplamente disponíveis e mais três são recursos experimentais que você pode ativar se desejar. Aqui estão os novos recursos.

Ir para frente

Após uma rodada de testes, o YouTube está avançando com o recurso Jump Ahead. O novo recurso usa inteligência artificial para analisar as “melhores” partes do vídeo, com base em onde a maioria dos usuários vai enquanto assiste. Ao clicar duas vezes na janela do player para avançar 10 segundos, você terá agora a opção de “avançar” para aquele lugar “melhor”.

O YouTube afirma que esse recurso será lançado primeiro no sistema operacional Android, mas em breve estará disponível no aplicativo iOS para assinantes premium.

Picture-in-picture para vídeos curtos do YouTube

Picture-in-picture é uma maneira conveniente de assistir vídeos em plataformas como o YouTube enquanto muda para outros aplicativos. Agora, assinantes premium no Android também poderão usar PIP para YouTube Shorts no estilo TikTok. Acho que esse recurso será útil para vídeos de Shorts que não são também Resumidamente, mas não consigo ver um caso de uso forte para manter vídeos de 15 a 30 segundos em picture-in-picture (PIP) enquanto faço coisas em outros aplicativos.

Downloads inteligentes para vídeos do Shorts (beta)

Se você se inscrever neste recurso beta, o YouTube baixará automaticamente novos vídeos de Shorts para o seu smartphone para que você possa assisti-los online e offline. A empresa não especificou, mas acho que esses shorts também funcionarão no modo PIP.

IA conversacional (beta)

O YouTube também anunciou que está trazendo seu sistema de IA conversacional de volta aos dispositivos Android. Quando disponível, a IA do YouTube aparecerá abaixo dos vídeos por meio do botão “Perguntar”. Você pode fazer perguntas ao bot e solicitar conteúdo semelhante aos vídeos que está assistindo, mesmo enquanto o vídeo está sendo reproduzido. Duvido que esta seja uma IA revolucionária, mas mesmo assim é uma experiência interessante.

Nova interface de usuário para a página de visualização (beta)

A única mudança no aplicativo da web do YouTube para assinantes Premium é uma nova página de exibição beta. O YouTube não compartilhou muito sobre isso, mas disse que a nova página de exibição tornará mais fácil encontrar novos vídeos e interagir com comentários.

Como se inscrever para recursos beta no YouTube

Se você quiser experimentar esses três novos recursos beta, bem como quaisquer outros recursos beta que o YouTube esteja testando atualmente, acesse Nova página do YouTube E aprovação.