Nikola Jokic diz que sabia que três guerreiros atordoados estavam entrando

SAN FRANCISCO – O atacante do Denver Nuggets, Aaron Gordon, mandou a bola para o centro Nikola Jokic faltando 3,6 segundos para o final do quarto período contra o Golden State Warriors e empatou o placar.

Jokic deu três dribles pelo lado direito da quadra e então lançou uma cesta de 3 pontos de 39 pés sobre a cabeça do pivô do Warriors, Kevon Looney.

Da perspectiva do banco do Nuggets, parecia morto.

“Quando soltei suas mãos, todos os treinadores disseram: 'Isso está em jogo. Isso está dentro'”, disse o técnico do Nuggets, Michael Malone.

“Não sei se era algo no meu estômago ou algo assim, mas eu sabia que não iríamos para a sala de cirurgia. Eu sabia que Joker iria dar aquele chute”, disse o atacante Peyton Watson.

ele tambem. O chute de Jokic acertou o vidro e deu ao Nuggets uma vitória por 130-127 sobre o Warriors. Até Jokic sabia que ele iria entrar.

“Essa foi a última opção naquela jogada”, disse Jokic. “Acabei de acertar. Acho que esses golpes são os mais fáceis. Você não tem outras opções. Então, na verdade, quando senti isso, pensei: 'Ah, vou acreditar nisso'. Você podia ver o vôo da bola, e eu sabia que iria acertá-la.”

Esse foi o lance decisivo quando o Nuggets fez uma sequência de 25-4 nas 6:45 finais do jogo, incluindo uma sequência de 13-0.

“O que acontece com Nicola é que gosto do fato de ele ter chegado lá, se preparado e acertado o chute”, disse Gordon. “Ele não deixa a defesa mudar as coisas. Quando ele acerta, sempre há uma chance de acertar.”

Jokic marcou 34 pontos em 13 de 15 arremessos, 10 assistências e 9 rebotes. Gordon somou 30 pontos em 11 de 17 arremessos, e o goleiro Jamal Murray marcou 25 pontos em 8 de 16 arremessos.

Mas indo para o quarto período, o Denver perdia por 18 pontos, depois que os Warriors venceram o Nuggets por 44 a 24 no terceiro período.

O Nuggets disse que espera que o Golden State dê o seu melhor, especialmente depois de marcar 70 pontos no primeiro tempo, incluindo 42 pontos, o maior número de pontos que os Warriors permitiram no primeiro tempo desta temporada.

O terceiro quarto dos Warriors foi um dos melhores da temporada. Seus 75% de arremessos de campo também foram sua melhor marca em qualquer trimestre até o momento, e seu diferencial de +20 pontos foi o segundo melhor em qualquer trimestre (+21 no terceiro quarto contra o Phoenix Suns em 24 de outubro).

Os Nuggets nunca baixaram a cabeça, disse Gordon. Durante cada intervalo, eles foram positivos, pressionando com uma mentalidade de uma parada, um ponto, uma parada, um ponto para que pudessem nivelar o campo.

Malone disse que está extremamente orgulhoso dessa mentalidade e da capacidade de seu time de resistir à pressão do Golden State.

“Eles foram muito agressivos no terceiro quarto e não entendemos. Eles vieram atrás de nós”, disse Malone. “Eu disse: OK, já chega. Nossas costas estão contra a bola. Temos que ir agora e depois nos tornamos os agressores. Viramos o time que abordava a bola, empurrava, atacava e nos tornamos mais físicos.

“O time mais agressivo vencerá… Senti que quando o jogo estava em jogo, éramos o time mais agressivo.”

Esta é a sétima vez nesta temporada que os Warriors lideram por 10 ou mais pontos e ainda perdem. Esta é a quarta vez com uma diferença de pelo menos 18 pontos.

“A defesa foi incrível no quarto período”, disse Jokic. “Não queríamos desistir. Teria sido fácil inventar desculpas para perder aquele jogo… mas os caras não baixaram a cabeça. Fomos muito agressivos. Eles marcaram apenas quatro pontos. Isso é muito bom defesa.” Especialmente contra esta equipe.”

Provavelmente a jogada defensiva mais importante da noite aconteceu poucos segundos antes do chute decisivo de Jokic.

Faltando 6,2 segundos para o fim, Murray interceptou uma tentativa de passe cruzado do armador do Warriors, Stephen Curry.

“Jamal leu bem esta situação”, disse Jokic.

Malone tentou pedir um tempo limite imediatamente, mas não foi concedido até que Murray driblou. Portanto, o Nuggets teve que chutar a bola de três quartos da quadra.

Malone tinha três peças em mente. O primeiro será Murray no lado forte da linha lateral. O segundo foi Kentavious Caldwell-Pope sobrevoado por Jokic no meio da quadra. O terceiro foi Gordon acertando Jokic e esperando que o duas vezes MVP e MVP das Finais pudesse fazer algo acontecer.

O último foi o que aconteceu. Mas não houve pânico, especialmente por parte de Jokic, que rematou com menos de quatro segundos para acertar.

“Eu gostaria de poder te contar [that’s how I drew it up]. “Mas este é apenas um grande jogador fazendo uma grande jogada”, disse Malone. “Nicola vive para esses momentos. É ótimo e emocionante ver um jogador com seu talento sair e fazer as jogadas que ele faz.”