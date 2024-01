Maxx Crosby apoia Antonio Pierce para o cargo de treinador principal dos Raiders

Os Raiders lançarão em breve sua última busca por um novo treinador principal. O lado defensivo estrela Maxx Crosby acredita que não demorará muito para encontrar a pessoa certa.

Na quinta-feira, Crosby defendeu que o técnico interino Antonio Pierce conseguisse o cargo.

“Existem apenas 32 [NFL] “Treinadores de todo o mundo”, disse Crosby na quinta-feira, via Paul Gutierrez da ESPN.com. “Então você tem que encontrar um líder de homens. E quando você tem um deles no prédio agora, Eu não sei por que você os deixaria ir“.

No início desta semana, o recebedor Davante Adams Ele expressou seu apoio a Pierce.

O proprietário Mark Davis recusou-se a contratar o técnico interino Rich Bisaccia há dois anos, embora os Raiders tenham chegado aos playoffs e quase derrotado os Bengals. Isto tornaria, em teoria, Davis mais inclinado a não cometer o mesmo erro novamente.

O técnico do Michigan, Jim Harbaugh, está girando em torno da situação. Vicente Bonsignor Revisão do jornal de Las Vegas Os pontos iniciais foram conectados recentemente Isso poderia trazer Harbaugh de volta ao time com o qual iniciou sua carreira de treinador em 2002.

A contratação do agente Don Yee, a conexão de Yee com Tom Brady e a conexão de Brady com os Raiders podem significar algo. Ou nada. Independentemente disso, Davis tem que pesar a possibilidade de contratar Harbaugh com a possibilidade de Harbaugh aterrissar com os Chargers.