John Lynch, 49ers 'incrivelmente impressionado' com Sam Darnold nesta temporada – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Os 49ers decidiram não correr nenhum risco com o quarterback do Pro Bowl, Brock Purdy, no final da temporada regular.

Isso abre a porta para o quarterback reserva Sam Darnold mostrar se sua habilidade no campo de treino será transferida para os jogos durante o ataque do 49ers.

“Como organização, estamos muito felizes com ele”, disse o gerente geral do 49ers, John Lynch, sobre Darnold durante uma aparição na manhã de sexta-feira no “Murph & Markus” da KNBR.

“E acho que todos estão entusiasmados por ele ter a oportunidade de jogar esta semana e ver o que pode fazer contra os Rams.”

Darnold está programado para fazer sua primeira partida pelo 49ers no domingo, em uma partida da semana 18 contra o Los Angeles Rams no Levi's Stadium. O 49ers conquistou o primeiro lugar nos playoffs da NFC, o que levou o time a manter Purdy afastado.

Darnold, de 26 anos, assinou um contrato de um ano com o 49ers em um momento em que não se sabia como Purdy reagiria após uma cirurgia em março para reparar uma ruptura no ligamento do cotovelo.

Ele claramente derrotou Trey Lance para o trabalho reserva, levando os 49ers a trocar Lance com o Dallas Cowboys por uma escolha de quarta rodada no Draft de 2024 da NFL. Os 49ers negociaram para selecionar Lance em terceiro lugar geral em 2021.

Darnold entrou na NFL em 2018 como a terceira escolha geral do New York Jets, onde lutou principalmente em 38 partidas em três temporadas.

Então, como parte de uma organização igualmente inepta da Carolina nas últimas duas temporadas, Darnold foi titular em 17 jogos pelos Panteras, indo de 8 a 9 nessas partidas.

Darnold assinou um contrato de um ano no valor de US$ 4,5 milhões com o 49ers na entressafra.

“Fiquei incrivelmente impressionado com o fato de Sam ter sido capaz de fazer tantas coisas nesta temporada”, disse Lynch. “Acho que ele poderia ter ganhado mais dinheiro em outro lugar, mas Sam queria fazer parte do que tínhamos. Ele queria participar do laboratório com Kyle Shanahan e seus treinadores ofensivos.”

“E ele sabia que isso significaria apoiar Brock Purdy. Fomos claros: ei, se Brock estiver saudável, ele é o nosso cara.”

Em tempo de jogo limitado nesta temporada, Darnold completou 12 das 20 tentativas de passe para 108 jardas com um touchdown e uma interceptação.

Não há dúvida de por que Darnold entra na NFL como uma escolha cobiçada. Ele é um arremessador talentoso e parece que continua com boa aparência esta semana enquanto compartilha fotos de treino com Purdy.

“Ele conquistou o respeito de todos e, meu Deus, ele é um atirador talentoso”, disse Lynch sobre Darnold. “Novamente, ontem no treino, ele pode fazer algumas coisas. Você fala (sobre) talento no braço – é uma palavra da moda que é usada por aí – mas se você quiser saber o que é talento no braço, basta observar Sam Darnold.

“Ele pode fazer algumas coisas especiais com a bola.”

O contrato de Darnold expira no final desta temporada e está claro que os 49ers o querem de volta. A única questão é se haverá melhores oportunidades para ele em outras partes da NFL.



Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk