“Nigel Lithgow do American Idol é atingido pelo segundo processo de agressão sexual em dias – Prazo” .

Menos de uma semana depois de Paula Abdul ter acusado Nigel Lythgoe de agredi-la sexualmente duas vezes nos últimos 20 anos, Então você acha que pode dançar Um dos coautores foi alvo de outro processo movido por outras duas mulheres. No entanto, ao contrário da acção anterior ídolo americano Juiz, este último ataque contra Lythgoe pode não ter muito impacto legal.

Jane Doe KG e Jane Doe KN entraram com uma ação civil por agressão sexual/agressão, assédio sexual e negligência contra John Roe NL por uma suposta agressão em maio de 2003. Embora seu nome completo não tenha sido mencionado, o Deadline confirmou que John Roe NL é Lythgoe, que foi produtor na oferta de competição apenas para mulheres Toda garota americana (“AAG” para Tuesday Suit) durante uma temporada na ABC.

O incidente ocorreu no julgamento com júri em busca de uma reclamação de uma pessoa que se autodenomina Toda garota americana Os ‘concorrentes’ aconteceram após a festa final do show, quando Lythgoe supostamente levou a dupla para uma casa em Los Angeles, em vez de um estúdio prometido, para conhecer os outros.

Assim que o trio chegou lá, a denúncia afirma que as coisas ficaram feias (leia a denúncia aqui).

“O Réu NL fez avanços sexuais sobre o Requerente KG e KN e os Requerentes negaram esses avanços, mas o Réu NL persistiu e continuou a perseguir o assédio”, afirma a moção do Tribunal Superior de Los Angeles apresentada pelos advogados da Arias Sanguinetti Wang & Team em Los Angeles. Ele acrescenta: “Em algum momento, o réu NL levantou a jaqueta sobre a cabeça da demandante KG e abraçou-a com a jaqueta, tentando beijá-la e empurrando o corpo dela para perto do dele”. “A Requerente KJ rejeitou o beijo novamente e correu para se libertar de suas mãos.”

“Mais tarde naquela noite, o Réu NL prendeu a Requerente KN sobre um piano de cauda na casa, empurrou-se contra o corpo dela e pressionou a boca e a língua contra a dela, apesar de suas inúmeras declarações pedindo que ele não o fizesse e das tentativas de afastar o rosto dela. seu, “Quando o demandante KG viu isso e protestou, o réu NL finalmente capitulou”, acrescenta o documento de 14 páginas.

A reclamação busca uma ampla gama de danos.

No contexto da ação detalhada que Abdul moveu em 29 de dezembro contra Lythgoe em relação às supostas agressões em ÍdoloAs primeiras temporadas de e em 2015 enquanto o vencedor do Grammy estava lá SYTYCDafirmações semelhantes de Jane parecem ter algum peso.

A menos que você tenha um calendário.

Em primeiro lugar, a denúncia diz que Jane Doe KJ “nasceu em novembro de 1997”. É seguro presumir que o DOB ​​estaria na idade pré-escolar quando ocorreu a agressão em questão, o que é errado, mas precisa ser corrigido.

É importante ressaltar que, assim como a reclamação de Abdul, a família de Jane apresentou seu caso sob a Lei de Responsabilidade e Ocultação de Violência Sexual da Califórnia, que permite ações civis para reivindicações que de outra forma teriam sido prescritas.

Ou melhor, é permitido.

A Lei de Responsabilidade e Encobrimento de Violência Sexual expirou em 31 de dezembro. E como o processo de Abdul, que Lythgoe nega veementemente, ocorreu em 29 de dezembro, o cantor de “Straight Up” tem pernas legais para avançar contra Lythgoe, bem como contra os co-réus American Idol Productions, Dance Nation Productions, 19 Entertainment e Fremantlemedia North America. . No entanto, Jane Doe KG, Jane Doe KN e seus advogados entraram com a ação hoje – colocando-a fora do escopo da lei de responsabilidade.

Os advogados da Arias Sanguinetti Wang & Team não responderam com pedido de esclarecimento ou comentário sobre a reclamação ou prazo. Os representantes de Lythgoe também não responderam às últimas acusações.

Se alguma dessas partes responder, esta postagem será atualizada.