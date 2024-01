Jack Black entra no filme de videogame de Jason Momoa – Prazo final

GT

Exclusivo: A produção está prestes a começar no filme Warner Bros/Vertigo/Legendary, rival da Mojang/Microsoft. Artesanato do Maine Na Nova Zelândia, fontes nos dizem que Jack Black se juntará ao elenco do filme liderado por Jason Momoa.

O enredo do filme está em segredo e os créditos da escrita ainda estão sendo determinados. Ouvimos dizer que Black está interpretando Steve.

Também estrelando Artesanato do Maine Eles são Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. O sandbox Mojang é o videogame mais vendido de todos os tempos, com 300 milhões de cópias vendidas e quase 140 milhões de jogadores ativos mensais.

o Artesanato do Maine O filme vem da Vertigo, co-financiador Legendary, Mojang/Microsoft e Momoa's On the Roam. Os produtores do projeto incluem Roy Lee, Jon Berg, Mary Barnett, Cale Boetter, Momoa, Torvi Frans Olafsson, Fu-Boy e a falecida Jill Missick. Os EPs são Todd Halliwell, Kaylin Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts.

Black interpretou o vilão Bowser no segundo filme de maior bilheteria de 2023, Illumination e Universal. filme super mario bros, Que arrecadou US$ 1,36 bilhão em todo o mundo. Black recebeu recentemente sua terceira indicação ao Globo de Ouro, desta vez por co-escrever a canção de amor “Peaches” para o filme, que ele também interpretou. Black recentemente ganhou um Emmy de Melhor Performance de Voz em um Programa para Crianças ou Adolescentes por seu filme Kung Fu Panda: Cavaleiro Dragão. Black repetirá o papel de Po no próximo filme da DreamWorks Animation Panda Kung Fu 4 Que será lançado nos cinemas em 8 de março. Através de três filmes Kung-Fu Panda A franquia vale US$ 1,8 bilhão.

Ele também estrela o longa-metragem de videogame da Lionsgate áreas fronteiriças, Ele chegará aos cinemas em 9 de agosto. Tenacious D de Black e Kyle Gass estão em turnê pela Europa nesta primavera no Tenacious D and Spicy Meatball Tour. Em 2015, Tenacious D ganhou um Grammy pelo cover de “The Last in Line” de Melhor Performance de Heavy Metal. Black também estrelou os ganhos de US$ 1,796 bilhão da Sony Jumanji A franquia se soma ao faturamento global de Peter Jackson de US$ 556 milhões Personagem King Kong. O ator é representado pela Ocean Ave. e Sloane, Offer, Weber & Dern.

