Steelers Bengals Points: atualizações ao vivo, estatísticas de partidas, destaques e análise da partida da primeira semana do Campeonato do Norte da Ásia

Cincinnati – Existe um potencial de interrupção do processo de fermentação em Cincinnati. Os Steelers visitantes, auxiliados por quatro turnovers dos Bengals, abriram uma vantagem de 17 a 6 sobre os atuais campeões no primeiro tempo.

A defesa de Pittsburgh marcou três interceptações no primeiro tempo de Joe Burrow, incluindo uma escolha de Minkah Fitzpatrick nos primeiros minutos do jogo. Os Steelers consolidaram sua liderança para 17-3 depois que Mitch Trubesky acertou Nagy Harris em um passe de 1 jarda para touchdown no meio do segundo quarto. O resultado foi determinado pela interceptação de TJ Watt para Burrow, que não havia feito múltiplas interceptações antes do jogo do primeiro tempo de domingo.

O melhor jogador de Cincinnati no primeiro tempo foi detido por Joe Mixon, que marcou 31 jardas em uma quarta jogada e um segundo field goal de Evan McPherson antes do intervalo. Mixon correu para 67 jardas em 15 carrinhos nos primeiros 30 minutos do jogo. Os Bengals sofreram uma derrota quando o recebedor Tee Higgins deixou a partida após sofrer um duro golpe. Higgins saiu com uma concussão.

Pittsburgh pode sair da primeira semana chateado, ou os Bengals seguirão em frente no segundo tempo? Siga nosso blog ao vivo abaixo o tempo todo para descobrir.

Como assistir Steelers-Bengals