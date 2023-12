US Open 2023 – Recapitulação ao vivo das finais do dia 2

Campeonato Aberto de Natação dos EUA de 2023

Na segunda noite das finais do Aberto dos Estados Unidos de 2023, serão disputadas as provas femininas e masculinas de 400m livres, 200m livres e 50m livres.

A sessão começa com uma batalha entre os dois primeiros colocados Katie Ledecky E Verão McIntosh A 400 grátis. No Aberto dos Estados Unidos do ano passado, a diferença entre os dois nadadores foi de apenas 0,07 segundos na prova, com Ledecky na liderança. Do lado dos homens, Kieran Smith São as sementes de topo, com Drew Keibler E Lucas Orlando nas próximas. Orlando marcou notavelmente 3m51s45 nas preliminares, seu segundo desempenho mais rápido de todos os tempos.

Atual campeão mundial Kat Douglas Ele ficou em primeiro lugar na prova marítima de 200 metros, registrando o tempo de 2h10s03 da manhã. Ela enfrentará seu parceiro técnico da UVA, Alex Walsh, bem como outros rivais locais, como Tori Hosk E Regan Smith. enquanto, Trenton Juliano e Hubert Kos estavam separados por apenas 0,1 na qualificação para os 200m individuais masculinos e serão os dois primeiros colocados rumo à final.

Na categoria 50 estilo livre feminino Mosteiro de WetzelDouglas, W. Gretchen Walsh Ela registrou tempos de 24,53, 24,54 e 24,59 nas preliminares, respectivamente, e pode travar outra batalha acirrada durante as finais. Principais sementes Quentin McCarty Ele tentará manter seu recorde pessoal de 21,94 nos 50 metros livres masculinos das eliminatórias. enquanto, Calebe Dressel Ele nadará a final ‘B’ depois de correr 22,35 segundos nas eliminatórias – seus 50 livres mais rápidos em 19 meses.

Assista à transmissão ao vivo aqui, cortesia da USA Swimming:

400 metros livre feminino – finais

Recorde mundial: 3m55s38 – Ariarne Titmus (2023)

(2023) Recorde americano: 3m56s46 – Katie Ledecky (2016)

(2016) Recorde do Aberto dos EUA: 3m57s94 – Katie Ledecky (2018)

(2018) Recorde do encontro do Aberto dos EUA: 3: 59,71 – Katie Ledecky (2022)

8 principais:

Verão McIntosh – 3:59,42 Katie Ledecky – 4h02,38 Siobhan Haughey – 4:06,32 Lia Smith – 4h06,80 Grande Madden – 4:08.01 Anna Peplowski – 4:09.91 Cavan Gormson – 4m12s16 Erin Gemmell – 4:14.16

Ao contrário do ano passado, o encontro entre McIntosh e Ledecky não foi próximo. McIntosh liderou do início ao fim, vencendo Ledecky por quase três segundos. Seu tempo de 3m59s42 quebrou o recorde que Ledecky estabeleceu no Aberto dos Estados Unidos do ano passado e é mais rápido do que os 3m59s94 que ela estabeleceu na final do Campeonato Mundial de 2023.

O tempo de Ledecky de 4h02,26 foi seu desempenho mais lento em um Aberto dos Estados Unidos, já que ela marcou 3h59,71 em 2022, 4h00,51 em 2021 e 4h00,81 em 2019. Ela vacilou em seus 100 metros finais, dividindo 31,12 / 31.14 após uma gravação fixa. 30 divisões baixas/médias em seus primeiros 300.

Foi o terceiro lugar Siobhan Haughey (4:06.32), porém Lia Smith Ele não ficou muito atrás na quarta colocação (4m06s80).

400m livre masculino – finais

Recorde mundial: 3m40s07 – Paul Biederman (2009)

(2009) Recorde americano: 3m42s78 – Larsen Jensen (2008)

(2008) Recorde do Aberto dos EUA: 3m43s53 – Larsen Jensen (2008)

(2008) Recorde do encontro do Aberto dos EUA: 3m45s63 – Crescimento Zen (2016)

8 principais:

Drew Keibler — 3:47,58 Kieran Smith — 3:48,72 Ilya Sibertsev – 3:48,99 Lucas Orlando — 3:49,26 Carson Foster – 3:49,65 David Johnston – 3m51s02 Charlie Clark – 3: 52,93 Rex Maurer – 3:54,06

Nadador profissional da Universidade Estadual do Arizona Drew Keibler Ela liderou a maioria das provas de estilo livre masculino de 400 metros, terminando em primeiro lugar com um melhor tempo pessoal de 3m47s58. Entrando nesta competição, seu melhor tempo foi mais de dois segundos mais lento – 3:49,88 do que o Campeonato Nacional dos EUA deste verão. ele parou Kieran SmithQue o superou nos últimos 100 metros e ficou em segundo lugar com o tempo de 3m48s72. A situação estava logo atrás de Smith Ilya Sibertsevque passou do quinto para o terceiro lugar nos 50 minutos finais e bateu seu recorde pessoal de 3m49s86.

Lucas Orlando Ele terminou em quarto lugar com o tempo de 3m49s26, ultrapassando a barreira dos 3m50s pela primeira vez em sua carreira.

200 metros femininos – finais

Recorde mundial: 2m06s12 – Katinka Hoszo (2015)

(2015) Recorde americano: 2m06s15 – Ariana Cukors (2009)

(2009) Recorde do Aberto dos EUA: 2m07s09 – Kat Douglas (2023)

(2023) Recorde do encontro do Aberto dos EUA: 2h08,20 – Melanie Margalis (2019)

8 principais:

Kat Douglas – 2:08,46 Alex Walsh – 2:08.96 Tori Hosk – 2h09.10 Anastasia Gorbenko – 2h09.38 Regan Smith – 2h09,50 Marie-Sophie Harvey – 2: 10,67 Beate Nelson – 2:13.03 Ashley McMillan – 2h13min09s

A prova individual feminina dos 200m não decepcionou, pois continha natação rápida e caos absoluto.

Tori Hosk Assumindo a liderança após a perna borboleta, mas depois Regan Smith Ele acertou 30,75 costas para assumir a liderança no meio do caminho. Smith estava ganhando muito (e também 0,6 à frente do ritmo do recorde mundial) nesta fase da corrida, mas depois vacilou no nado peito, com Hosk, Alex Walsh e Kat Douglas o controle. Douglas, que correu 36,11 nado peito e 30,40 nado livre, acabou vencendo. Seu tempo final de 2m08s46 foi o quarto desempenho mais rápido de sua carreira.

Walsh terminou em segundo lugar com um tempo de 2m08s96, enquanto Huskey nadou um recorde pessoal de 2m09s10 para bater os 2m09s75 que ela nadou em nível nacional neste verão. Anastasia Gorbenko Smith também teve uma barreira de 2:10.

Corrida individual de 200 metros masculino – finais

Recorde mundial: 1:54,00 – Ryan Lochte (2011)

(2011) Recorde americano: 1:54,00 – Ryan Lochte (2011)

(2011) Recorde do Aberto dos EUA: 1: 54,56 – Ryan Lochte (2009)

(2009) Recorde do encontro do Aberto dos EUA: 1m56s52 – Perseguir Kalish (2022)

8 principais:

Perseguir Kalish — 1;57,43 Hubert Kuss – 1m57s88 Trenton Juliano — 1:58,46 Grant House – 1: 59,19 Ron Polonsky – 1:59,32 Daniel Diehl – ​​1:59,79 Baylor Nelson – 1m59s82 Dominic Mark Turok – 2:01.38

Perseguir Kalish Ele defendeu seu título do Aberto dos Estados Unidos em 2022, embora tenha sido quase um segundo mais lento que seu tempo de 1m56s52 no ano passado. Ele estava em quinto lugar na metade do caminho, mas registrou o nado peito mais rápido em campo por mais de um segundo para conquistar a vitória.

Em segundo lugar ficou o companheiro de equipe de Kalish na ASU Hubert Coase, que liderou na primeira metade da prova, mas foi capturado por Kalish no nado costas. Seu tempo de 1;57,88 foi o mais rápido desde o Campeonato Europeu de 2022.

Trenton Juliano Ele ficou em terceiro lugar com o tempo de 1m58s46.

Vale a pena notar que o tempo geral mais rápido veio de Shane Casas Do final “B”. Ele marcou o tempo de 1m56s06, que quebrou o recorde de Kalish no Aberto dos Estados Unidos em quase meio segundo. Ele ficou em nono lugar nas eliminatórias com o tempo de 2m01s47.

50 metros livres feminino – finais

8 principais:

Kat Douglas – 24h38 Tori Hosk/Mosteiro de Wetzel – 24h41 Gretchen Walsh – 24h42 Siobhan Haughey – 24,62 Melanie Hennick – 24,76 Simone Manuel – 24,82 Claire Corzan – 24,92

A noite de vitórias de Douglas não terminou após os 200 livres, pois ela também correu para a vitória nos 50 livres. Ela registrou um tempo de 24,38, batendo 0,02 em seu melhor tempo pessoal.

Sua obsessão e Mosteiro de Wetzel Ele empatou em segundo lugar com o tempo de 24,41, desta vez perdendo 0,03 segundos para Huske. Gretchen Walsh Ele marcou 24,42 para o quarto lugar, a apenas 0,01 segundo do pódio.

e o que vale a pena mencionar, Simone Manuel Ele terminou em sétimo com o tempo de 24,82 segundos, conseguindo menos de 25 segundos nos 50 livres pela primeira vez desde as Olimpíadas de Tóquio.

50 metros livre masculino – finais

8 principais:

Miguel André – 21h80 Josh Lindo – 21h90 Mikkel Schroeders – 21h93 Santo Condorelli – 21,99 Quentin McCarty – 22/01 Merion Cerruti – 22h14 Curry de Brooks – 22h16 Ryan Heald – 22h24

Miguel André Ele conquistou a vitória na faixa 8 no estilo livre masculino 50, tocando primeiro em 21,80. E ele estava atrás dele Josh Lindo, Mikael SchroedersE Santo CondorelliQuem foi 21,9. O tempo de Schroeder foi recorde em Aruba, onde quebrou seu próprio recorde de 22,04 pontos desde junho passado. Enquanto isso, o tempo de Condorelli foi o terceiro mais rápido de todos os tempos, atrás dos 21,97 e 21,83 nados que registrou nas Olimpíadas de 2016.

Na final B Calebe Dressel Ele venceu com o tempo de 21,99 segundos, abaixo de 22 segundos, pela primeira vez desde abril de 2022.