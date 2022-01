NFL Playoff Class 2022: Um olhar sobre o nível divisional, enquanto os Chiefs recebem os Bills para revanche no AFC Championship

Assim, uma rodada de playoffs de futebol já está nos livros. Bem, aprox. Segunda à noite NFC West revanche entre 49ers E carneiros Ele estará participando de um oficial em breve do Super Wild Card Weekend. Então passamos para a rodada de divisão, onde ficou em 1º lugar Empacotadores E titãs Você entrará na dança enquanto todos procuram ficar um passo mais perto do Super Bowl LVI.

Quando e onde serão os próximos grandes jogos? Qual é a partida mais esperada? Confira nossas mesas redondas instantâneas para ver todos os detalhes:

Confederação Asiática de Futebol

quando: Sábado, 16h35

Televisão: CBS | fluxo: Paramount + (Clique aqui)

Linha: Titãs-3, O/U 47

Os Bengals estão subindo alto depois de encerrar uma seca de 31 anos após superar o desempenho Saqueadores No passeio de curinga. Cincinnati está chegando a Nashville apresentando um dos melhores crimes da NFL, liderado por um quarterback Joe Boroughcorrendo de volta Joe Mixon e receptores Ja’Marr ChaseE T. Higgins E Tyler Boyd. Os Bengals vão monitorar as situações de defesa Trey Hendrickson e tratamento defensivo Larry Ogongobe esta semana. Hendrickson é o protocolo de concussão, enquanto Ogunjobi bate o pé contra os Raiders.

Os Giants estavam no fim de semana depois de garantir sua única partida nos playoffs da AFC. Apesar da perda Derek Henry No meio da temporada, os Titans foram 12-5 durante a temporada regular, atrás de um jogo de corrida eficaz e defesa que foi uma das melhores da liga em termos de pontuação, jardas corridas permitidas, eficiência do terceiro lugar e zona vermelha. A defesa dos Titãs foi apenas a 25ª contra o passe, um mau sinal com a chegada de Burrow à cidade.

quando: Domingo, 18h40 ET

Televisão: CBS | fluxo: Paramount + (Clique aqui)

Linha: Chefes -2, O/U 54,5

A rodada divisional do fim de semana começará com uma repetição da partida do Campeonato AFC do ano passado. Ele também está entre duas equipes que marcaram 89 pontos em vitórias do Wild Card sobre New England e Pittsburgh. No sábado, os Bills se tornaram o primeiro time da NFL a não dar um salto, tentar um field goal ou dar um giro enquanto marcava sete pontos de touchdown contra patriotas. No domingo, os líderes conquistaram seis vantagens consecutivas que incluíram cinco passes para touchdown de Patrick Mahomes.

Os Chiefs venceram os Bills por 38 a 24 no Campeonato AFC do ano passado. Mas eles estavam no final curto com uma pontuação de 38-20 novamente na semana cinco. Josh Allen A defesa dos Chiefs queimou para 315 jardas e três passes para touchdown. A defesa de Buffalo forçou duas interceptações dos Mahomes, que tentaram. As 54 melhores assistências da temporada. A jogada decisiva do jogo foi desviada pelo defensive back Bills Mika Hyde, que deu a sua equipe uma vantagem de 31-13 depois de retornar uma interceptação de 26 jardas para uma pontuação no meio do terceiro quarto.

NFC

49ers em Packers

quando: Sábado, 20h15 ET

Televisão: Raposa

Linha: -5 pacotes, O/U 47,5

Um jogo cheio de história nos playoffs, os Packers e 49ers se enfrentarão na pós-temporada pela nona vez desde a temporada de 1995. Enquanto os jogadores mais cabeça-de-série descansaram no domingo, os 49ers acertaram seu ingresso para a Rodada Divisional após uma provocação Cowboys No Estádio AT&T. O crime de São Francisco recebeu ofertas de embreagem do destinatário Débo Samuel E de costas Elias Mitchell, enquanto a defesa do 49ers foi demitida Pato Prescott Cinco vezes enquanto levei os Cowboys a apenas 17 pontos.

As duas equipes jogaram em um dos melhores jogos da temporada regular da NFL na semana 3. Green Bay liderou por 17-7 no primeiro tempo antes de precisar de um último minuto para conquistar uma vitória por 30-28 no Levi’s Stadium. A maior estrela do jogo foram os Packers Davant Adams, que teve 12 passes para 132 jardas e um ponto. Seus apertos são definidos de 17 e 25 jardas Mason Crosby Um field goal de 51 jardas na partida final da partida.

quando: Domingo, 15h05 ET

Televisão: NBC

Linha: a anunciar mais tarde

O vencedor do jogo de segunda-feira à noite enfrentará o atual campeão na rodada divisional. Enquanto eles foram feridos no tratamento da violação Tristan WirvesCaso contrário, os Buccaneers enfrentaram pouca turbulência na vitória de domingo por 31 a 15 sobre as águias. Tom Brady Ele lançou para 271 jardas duas vezes, enquanto a defesa dos Buccaneers veio com duas interceptações de Galeno dói.

eles não enfrentaram Fundamentos, mas os Buccaneers enfrentaram os Rams novamente na semana 3. Los Angeles saltou para uma vantagem de 21-7 nesse jogo a caminho de uma vitória por 34-24. Brady jogou para 432 jardas em uma tentativa perdida, enquanto os Rams receberam 343 jardas e quatro touchdowns de um quarterback Matthew Stafford. Dois de seus passes para touchdown foram para copo de tanoeiro, que liderou a NFL em recepções, arenas e martelos de touchdown durante a temporada regular.