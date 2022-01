Arqueologia: Auburn ficou em primeiro lugar na classificação geral de sementes. Gonzaga avança para a linha superior em nova projeção de arco

No que ameaça se tornar uma tradição, várias sementes perderam a semente nº 1 do arco de sexta-feira no sábado. Desta vez, foi Baylor E LSU.

Apesar de ser o primeiro time mais bem classificado nas pesquisas a perder dois jogos em casa em uma semana, o Bears, que foi o número 1 geral na sexta-feira antes de perder seu terreno para casa, foi. OklahomaEles ainda são o número um no momento devido à qualidade de suas vitórias e sua programação. Eles obviamente precisam mudar isso para ficar à frente. Os ursos são classificados em 2º no geral e castanho-avermelhado, o vencedor de 13 jogos consecutivos, é o novo cabeça de chave nacional nº 1.

LSU, que era de primeira classe como a semente nº 3 geral, não teve tanta sorte. perder uma casa para Arkansas Ele derrubou os Tigres em segundo lugar. Eles são substituídos na linha superior por Gonzaga, que registrou uma vitória de mais de 25 pontos esta semana no jogo da equipe. Um desses acabou BYU, que ainda estão entre parênteses.

duque, novo número 3, ainda está à frente dos Zags em parte devido ao placar direto da vitória dos Blue Devils no final de novembro. Isso só vai aguentar por tanto tempo embora. Nenhuma das equipes tem muitas chances em sua conferência para retomar a construção. Isso é mais comum na Conferência da Costa Oeste, mas esta liga é mais profunda com equipes de qualidade, como de costume. Existem três outras equipes do WCC no campo atual, mas a equipe mais bem classificada é São Francisco Às nove em ponto.

O ACC também inclui um total de quatro equipes no arco. A segunda equipe mais bem classificada depois de Duke é Miami no número 10. Floresta Acordada E Carolina do Norte Só faltou ser um cracker para os quatro primeiros que são o número 11 da semente.

Suportes de sementes superiores

boa semana para Óregon

Nenhuma equipe teve uma semana melhor do que Oregon. Patos varreram o vôo selvagem em Universidade da Califórnia E USC. Isso foi o suficiente para incluí-los na chave como a semente nº 1 jogando entre os quatro primeiros. Esses ganhos são mais impressionantes por critérios de pesquisa do que por critérios de suporte. Oregon ainda está com apenas 10-6 na temporada, com duas derrotas de 30 pontos e uma derrota em casa Arizona.

Nem o classificador nº 5 da UCLA nem o classificador nº 7 da USC tinham um currículo compatível com o status da pesquisa. Os cavalos de Troia CV podem rapidamente se tornar um problema se recuarem. Eles têm uma classificação muito ruim na mesa de não conferência e só têm uma vitória sobre uma equipe que tem chance de participar do torneio Estado de San Diego.

A segunda camada prejudica a SEC

A SEC tem uma enorme lacuna entre as cinco principais equipes pelos padrões de arco e o resto da liga. O maior problema para a maioria das equipes do Grupo B é a força do cronograma de não-conferência. Texas A&M Ele está entre os quatro primeiros devido ao mau calendário, que atualmente ocupa o número 287. Os dois melhores times que os dois times jogaram, Wisconsin E TCU, derrotá-los.

Indiana Ele também está entre os quatro primeiros a sair por um motivo semelhante, mas Hoosiers na verdade tem duas bandeiras vermelhas no currículo. Sua agenda de não-conferências está em 340º lugar em 358. As equipes geralmente precisam fazer muito para compensar isso. Mas isso não é tudo. IU também fica a apenas 1-4 de casa. Esta foi uma vitória nossa Senhora em Indianápolis.

Ainda há muito tempo e oportunidade para Texas A&M e Indiana compensarem suas deficiências atuais.

