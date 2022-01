Pontos Chiefs x Steelers: Kansas City enterra Pittsburgh atrás de cinco passes de Patrick Mahomes

Em um jogo que evocou memórias de sua campanha no Super Bowl 2018, os Chiefs tiveram um início lento antes de marcar uma série de pontos durante a vitória de 42-21 de domingo à noite sobre os Steelers no AFC Wild Card Tour.

Kansas City pulou três vezes e deu duas voltas em suas cinco primeiras propriedades. Os Chiefs perderam por 7 a 0 quando TJ Watt rebateu Daryl Williams para 26 jardas por uma rebatida. O resultado despertou os chefes anteriormente adormecidos, que passaram a pontuar desembarques em seis propriedades seguidas. Cinco touchdowns vieram do braço direito de Patrick Mahomes, que jogou mais de 400 jardas para enviar os Chiefs para a rodada da divisão. Foi uma final difícil para o quarterback do Pittsburgh Ben Roethlisberger, que mais uma vez mostrou sua resiliência ao liderar os Steelers em duas tentativas de gol no final.

Os Chiefs lideravam por 21 a 7 no intervalo no passe de 48 jardas de Mahomes para Travis Kelsey, que empatou um recorde da NFL ao acertar 100 jardas em quatro jogos consecutivos. A ofensiva de Kansas City essencialmente terminou o jogo com duas quedas rápidas para iniciar o segundo tempo. O ataque dos Steelers finalmente acordou depois disso, mas já era tarde demais.

Em breve teremos uma análise detalhada, mas enquanto isso, confira nosso blog ao vivo abaixo para reviver o jogo em tempo real.