A franquia revela um novo visual histórico

Desde que assumiram o controle de um estádio da NFL pela primeira vez em 2002, os Houston Texans parecem praticamente os mesmos.

Chega – e não apenas porque o quarterback CJ Stroud e um elenco carregado podem atingir novos patamares.

Na terça-feira, o time mais jovem da liga lançou uma nova marca que aproveitou uma nova regra que permite aos clubes usar até três capacetes diferentes — que é o que os texanos farão. Eles também adicionaram cor à sua paleta de cores e um uniforme alternativo destinado a homenagear a cultura de Houston. As descobertas foram feitas depois que a franquia coletou informações de mais de 10 mil pesquisas e 30 grupos focais para um esforço que eles afirmam ser “o redesenho uniforme mais abrangente e transparente da história da NFL”.

Parece que os texanos podem ter cumprido essa promessa.

“(Estamos) muito orgulhosos de revelar nossos novos uniformes. É ainda mais especial porque é inspirado por e para nossos torcedores”, disse Cal McNair, presidente e CEO do clube, em comunicado.

“Nossos fãs nos pediram para sermos mais do que H-Town e nós entregamos. Eles estiveram conosco em cada passo do caminho, e há realmente algo para todos no uniforme de quatro homens.

As camisas da casa e da visitante não mudaram radicalmente, com modificações notáveis ​​sendo feitas, incluindo a linha da camisa e a faixa dos ombros, que lembra um chifre de touro nas rotas 'Liberty White'.

Mas os texanos abraçaram a mudança e a criatividade em seus uniformes alternativos e no Color Rush. Eles usarão novamente ocasionalmente um capacete “Battle Red”, mas ele terá “folha vermelha revestida de doce, uma máscara facial metálica vermelha cromada e aplicará um novo logotipo de capacete inspirado em touro e logotipo de cabeça de touro do Texas nas costas” para cada equipe. A opção Color Rush é uma ode à cidade, com notas “H-Town Blue” e um novo logotipo H estilizado ao lado de uma estrela em uma nova homenagem à bandeira do estado do Texas (muito parecido com o emblema original do time). E sim, “H-Town Blue” certamente parece ser uma homenagem ao “Columbia Blue” dos antecessores dos Houston Oilers, embora esses direitos de recuperação permaneçam propriedade do rival de divisão Tennessee Titans… para grande consternação de muitos. Houstonianos.

Os Texans também se tornaram o primeiro time da NFL a “introduzir um novo logotipo em um capacete alternativo e um sistema de dois logotipos em todos os capacetes”. Antes de terça-feira, o Houston era o único time da liga que nunca mudou seu logotipo principal ou incluiu um logotipo alternativo.

Os atuais campeões da AFC South ficarão bem em 2024. Será que eles ficarão bem o suficiente para chegar ao seu primeiro jogo do Campeonato AFC? Ou talvez melhor?

Obviamente, H-Town estará assistindo com orgulho.

